🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    "Hoch verschuldete KI-Wette"

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    SoftBank-Crash triggert weltweiten Tech-Sell-off – wer ist als Nächstes dran?

    SoftBanks aggressive OpenAI-Wetten und mehr als 100 Milliarden US-Dollar Schulden schüren neue Sorgen an den Märkten. Nvidia, TSMC und Samsung geraten mit unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    "Hoch verschuldete KI-Wette" - SoftBank-Crash triggert weltweiten Tech-Sell-off – wer ist als Nächstes dran?
    Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

    Der KI-Boom bekommt an den globalen Tech-Märkten erste deutliche Risse. Besonders hart traf es am Donnerstag die SoftBank Group: Die Aktie verlor in Tokio zeitweise mehr als elf Prozent und führte damit den Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten in Asien an. Anleger reagierten nervös auf steigende Sorgen über die extrem hohen Bewertungen vieler KI-Aktien und die zunehmenden Risiken hoch gehebelter KI-Wetten.

    SoftBank gilt als einer der größten Profiteure der KI-Euphorie der vergangenen Monate. Die Aktie war seit Jahresbeginn um über 70 Prozent gestiegen, getragen von der Begeisterung rund um Beteiligungen an Arm Holdings und OpenAI. Der Konzern hatte zuletzt sogar Toyota Motor Corporation als wertvollstes Unternehmen Japans überholt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    228,57€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    201,61€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doch genau diese aggressive Positionierung auf künstliche Intelligenz sorgt inzwischen zunehmend für Unruhe. Im März sicherte sich SoftBank einen Überbrückungskredit über 40 Milliarden US-Dollar, um weitere Investitionen in OpenAI zu finanzieren. Gleichzeitig lagen die verzinslichen Verbindlichkeiten Ende 2025 bei umgerechnet mehr als 100 Milliarden US-Dollar. S&P stufte den Kreditausblick deshalb bereits auf "negativ" herab.

    Analysten warnen offen vor den Risiken der hoch verschuldeten KI-Strategie. "SoftBank hat sich zu einer hoch verschuldeten Wette auf KI entwickelt, die sowohl erhebliches Aufwärtspotenzial als auch Risiken birgt", sagte Gil Luria von Davidson Equity Capital Markets. Andere Beobachter erinnern bereits an das milliardenschwere WeWork-Debakel, das SoftBank mehr als 14 Milliarden US-Dollar kostete.

    Der Verkaufsdruck griff auch auf andere Tech-Konzerne über. In Asien gerieten unter anderem TSMC, Samsung Electronics und Foxconn unter Druck. In den USA verloren zuletzt auch Nvidia, Amazon und Alphabet an Wert.

     

    Parallel wachsen an der Wall Street die Erinnerungen an frühere Spekulationsphasen. Hedgefonds-Manager Bill Ackman warnte, Anleger würden erneut blind dem "Neuen Neuen" hinterherlaufen. Besonders Chip-, KI- und Energieaktien zögen derzeit enorme Kapitalströme an, während andere Qualitätsunternehmen zunehmend ignoriert würden.

    SoftBank-Gründer Masayoshi Son hält dennoch unbeirrt an seiner Vision fest. Die KI-Revolution werde "50-mal größer" als der Dotcom-Boom der 2000er Jahre sein. Selbst eine Korrektur wäre für ihn "die beste Investitionschance".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    "Hoch verschuldete KI-Wette" SoftBank-Crash triggert weltweiten Tech-Sell-off – wer ist als Nächstes dran? SoftBanks aggressive OpenAI-Wetten und mehr als 100 Milliarden US-Dollar Schulden schüren neue Sorgen an den Märkten. Nvidia, TSMC und Samsung geraten mit unter Druck.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     