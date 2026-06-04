SoftBank-Crash triggert weltweiten Tech-Sell-off – wer ist als Nächstes dran?

SoftBank gilt als einer der größten Profiteure der KI-Euphorie der vergangenen Monate. Die Aktie war seit Jahresbeginn um über 70 Prozent gestiegen, getragen von der Begeisterung rund um Beteiligungen an Arm Holdings und OpenAI. Der Konzern hatte zuletzt sogar Toyota Motor Corporation als wertvollstes Unternehmen Japans überholt.

Der KI-Boom bekommt an den globalen Tech-Märkten erste deutliche Risse. Besonders hart traf es am Donnerstag die SoftBank Group: Die Aktie verlor in Tokio zeitweise mehr als elf Prozent und führte damit den Ausverkauf bei Technologie- und KI-Werten in Asien an. Anleger reagierten nervös auf steigende Sorgen über die extrem hohen Bewertungen vieler KI-Aktien und die zunehmenden Risiken hoch gehebelter KI-Wetten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Doch genau diese aggressive Positionierung auf künstliche Intelligenz sorgt inzwischen zunehmend für Unruhe. Im März sicherte sich SoftBank einen Überbrückungskredit über 40 Milliarden US-Dollar, um weitere Investitionen in OpenAI zu finanzieren. Gleichzeitig lagen die verzinslichen Verbindlichkeiten Ende 2025 bei umgerechnet mehr als 100 Milliarden US-Dollar. S&P stufte den Kreditausblick deshalb bereits auf "negativ" herab.

Analysten warnen offen vor den Risiken der hoch verschuldeten KI-Strategie. "SoftBank hat sich zu einer hoch verschuldeten Wette auf KI entwickelt, die sowohl erhebliches Aufwärtspotenzial als auch Risiken birgt", sagte Gil Luria von Davidson Equity Capital Markets. Andere Beobachter erinnern bereits an das milliardenschwere WeWork-Debakel, das SoftBank mehr als 14 Milliarden US-Dollar kostete.

Der Verkaufsdruck griff auch auf andere Tech-Konzerne über. In Asien gerieten unter anderem TSMC, Samsung Electronics und Foxconn unter Druck. In den USA verloren zuletzt auch Nvidia, Amazon und Alphabet an Wert.

Parallel wachsen an der Wall Street die Erinnerungen an frühere Spekulationsphasen. Hedgefonds-Manager Bill Ackman warnte, Anleger würden erneut blind dem "Neuen Neuen" hinterherlaufen. Besonders Chip-, KI- und Energieaktien zögen derzeit enorme Kapitalströme an, während andere Qualitätsunternehmen zunehmend ignoriert würden.

SoftBank-Gründer Masayoshi Son hält dennoch unbeirrt an seiner Vision fest. Die KI-Revolution werde "50-mal größer" als der Dotcom-Boom der 2000er Jahre sein. Selbst eine Korrektur wäre für ihn "die beste Investitionschance".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



