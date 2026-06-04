Gewinnmitnahmen bremsen Rekordjagd in Japan und Korea

Der Nikkei 225 schloss 1,36 Prozent tiefer bei 67.470,69 Punkten, nachdem er am Mittwoch erstmals fast 68.800 Punkte erreicht hatte. Für den südkoranischen Kospi ging es um 1,84 Prozent abwärts. Er hatte sich 2026 bis zum Vortag mehr als verdoppelt.

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Anleger in Asien haben sich am Donnerstag den Gewinnmitnahmen an den US-Aktienmärkten angeschlossen. Nach der Rekordjagd in Japan und Korea schalteten sie einen Gang zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach dem US-Börsenschluss wurde der KI-Konzern Broadcom mit dem Ausblick auf das zweite Halbjahr den extrem hohen Erwartungen nicht gerecht und die Aktien verloren im außerbörslichen Handel zweistellig an Wert.

In China verlor der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,4 Prozent.

Der australische S&P ASX 200 gab um 1,1 Prozent nach./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 67.746 auf Ariva Indikation (04. Juni 2026, 09:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %. Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Bil.. Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 448,33US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -19,51 %/+36,43 % bedeutet.



