KI-Boom katapultiert Hochtief in den DAX

ISS Stoxx überprüft die Indizes der Deutschen-Börse-Familie alle drei Monate. Die Änderungen sind vor allem für Fonds und ETFs wichtig, die Indizes direkt nachbilden. Sie müssen ihre Portfolios entsprechend umstellen. Das kann die Aktienkurse bewegen.

Hochtief steigt erstmals in den Deutschen Aktienindex auf. Der Essener Baukonzern ersetzt zum 22. Juni die Porsche Automobil Holding, die in den Nebenwerteindex absteigt. Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der Aufstieg von Hochtief kommt nach dem starken Lauf der Aktie nicht überraschend. Das Unternehmen profitiert vom Bau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz in den Vereinigten Staaten, von großen Infrastrukturprogrammen und höheren Verteidigungsausgaben. Der Aktienkurs hat sich binnen eines Jahres fast verdreifacht.

Hochtief kommt inzwischen auf einen Börsenwert von mehr als 38 Milliarden Euro. Für den Aufstieg reicht das, obwohl nur 22,5 Prozent der Aktien frei handelbar sind. Der Großteil liegt beim spanischen Bau- und Infrastrukturkonzern ACS.

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In der für den Aufstieg entscheidenden Mai-Rangliste lag Hochtief auf Platz 32. Damit erfüllte der Konzern die sogenannte schnelle Aufnahmeregel. Lufthansa verpasste die Rückkehr in den Deutschen Aktienindex erneut knapp.

Auch im Nebenwerteindex MDAX gibt es Veränderungen. Suss Microtec, Elmos Semiconductor und Siltronic steigen auf. Alle drei Unternehmen haben Bezug zur Halbleiterindustrie. Sie ersetzen Redcare Pharmacy, Ströer und Jungheinrich.

Im Kleinwerteindex SDAX gibt es sieben neue Mitglieder. Zurückkehren werden LPKF Laser und Basler. Neu dabei sind außerdem der Rüstungszulieferer Vincorion und der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, die erst in diesem Jahr an die Frankfurter Börse gegangen sind.

Den Kleinwerteindex verlassen unter anderem Borussia Dortmund und ProSiebenSat.1. Auch Adesso und die schwedische Verve Group müssen weichen. Bei ProSiebenSat.1 gehören inzwischen mehr als drei Viertel der Aktien zur italienischen MFE-Mediaforeurope.

Der Indexwechsel zeigt, wie stark künstliche Intelligenz, Halbleiter und Infrastruktur inzwischen auch die deutsche Börsenlandschaft prägen. Hochtief wird damit vom klassischen Baukonzern zum neuen Profiteur des Rechenzentrumsbooms im deutschen Leitindex.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



