Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax stabilisiert - KI-Rally stockt aber
- Dax stabilisiert sich zum Feiertagshandel deutlich
- US und Asien geben schwächere Vorgaben und KI stockt
- Broadcom enttäuscht mit Ausblick Iran bleibt unklar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Donnerstag zum Auftakt in den Feiertagshandel stabilisiert. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind jedoch schwächer. Die KI-Rally gerät etwas ins Stocken. Mit Broadcom konnte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt derweil undurchsichtig.
Der Dax legte im frühen Handel um 0,26 Prozent auf 24.861 Punkte zu. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen zog um 0,54 Prozent auf 32.914 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach oben./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 24.887 auf Ariva Indikation (04. Juni 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Bil..
Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 448,33US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -19,61 %/+36,26 % bedeutet.
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