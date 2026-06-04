Nicht Nvidia: Diese KI-Allianz könnte den nächsten Boom auslösen

Der taiwanesische Elektronikkonzern Foxconn, der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, erklärte in einer Stellungnahme, dass die Partnerschaft Intels Chiptechnologie mit Foxconns Fertigungs- und Systembaukompetenz verbinden werde. Die Unternehmen planen, an Ausrüstung für KI-Rechenzentren zu arbeiten, darunter Serverracks mit Intel Xeon-Prozessoren und KI-Beschleunigerchips. Sie werden sich außerdem auf Hochgeschwindigkeits-Verbindungstechnologien, Kühlkonzepte und Energieeffizienzlösungen für KI-Systeme konzentrieren.

Foxconn gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen mit dem US-Chiphersteller Intel zusammenarbeiten wird, um gemeinsam KI-Infrastruktur der nächsten Generation und intelligente Computerplattformen zu entwickeln und einzusetzen, wie Reuters berichtet. Ziel ist es, die boomende Nachfrage nach KI-Computersystemen zu bedienen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Foxconn und Intel haben sich außerdem zum Ziel gesetzt, KI-Systeme für den Einsatz außerhalb traditioneller Rechenzentren zu entwickeln, unter anderem in Fabriken, intelligenten Städten und Robotern. Young Liu, Vorstandsvorsitzender und CEO von Foxconn, sagte in einer Erklärung: "Unsere Zusammenarbeit mit Intel wird die Stärken beider Unternehmen in den Bereichen Computerplattformen, Systemintegration und globale Lieferkettenkompetenz vereinen."

Die Unternehmen gaben außerdem bekannt, dass es die Entwicklung kundenspezifischer Chips und Systemintegrationslösungen prüfen würde. Foxconn und Intel machten keine Angaben zum finanziellen Wert der Kooperation, nannten keine Kunden und gaben keinen Zeitplan für die Markteinführung bekannt.

Die Kooperation zielt weniger auf das klassische KI-Training, das weiterhin stark von Nvidia-GPUs dominiert wird, sondern auf den nächsten Wachstumsschub: KI-Inferenz im großen Maßstab. Intel argumentiert, dass mit dem Übergang von Chatbots zu agentischen KI-Systemen die Rolle der CPU wieder wichtiger wird, weil sie Orchestrierung, Datenbewegung und Koordination übernimmt. Auf der Computex, der größten IT-Messe in Asien, verwies Intel darauf, dass sich das Verhältnis von CPU zu GPU bei agentischer KI in Richtung 1:1 oder noch CPU-lastiger verschieben könne.

Für Foxconn ist die Partnerschaft strategisch interessant, weil der Konzern seine Rolle vom reinen Auftragsfertiger weiter in Richtung zentraler Integrator der KI-Infrastruktur-Lieferkette ausbaut. Foxconn ist bereits ein wichtiger Serverfertiger für Nvidia und profitiert massiv vom KI-Rack-Boom. Reuters berichtete zuletzt, Foxconn rechne damit, dass sich die Auslieferungen von KI-Serverracks im laufenden Jahr mehr als verdoppeln. Zudem seien GPU-Server und ASIC-Server für Cloudanbieter weiter sehr stark gefragt.

Foxconn meldete für das erste Quartal einen Gewinnanstieg von 19 Prozent und profitiert laut Reuters von der globalen Nachfrage nach KI-Produkten. Konzernchef Young Liu zeigte sich zuletzt sehr zuversichtlich für das zweite Halbjahr und kündigte höhere Investitionen in KI-Serverkapazitäten an.

Für Intel ist die Zusammenarbeit ein weiterer Versuch, im KI-Infrastrukturgeschäft wieder sichtbarer zu werden. Das Unternehmen hatte auf der Computex auch seine Xeon 6+ Prozessoren vorgestellt, die auf dem Intel-18A-Prozess basieren und für dichte Rechenzentrums-Workloads sowie agentische KI-Systeme positioniert werden. Intel nennt Xeon 6+ den ersten Einsatz von 18A in einem Rechenzentrumsprozessor.

Foxconn setzt damit seine Transformation vom iPhone-Auftragsfertiger zum KI-Infrastruktur-Champion fort. Intel wiederum versucht, sich nicht frontal gegen Nvidia im GPU-Training zu positionieren, sondern dort anzugreifen, wo die nächste Nachfragewelle entstehen könnte: bei Inferenz, CPU-lastigen KI-Systemen, Edge-KI, Robotik und kundenspezifischen Rechenzentrumsplattformen.

Die Aktie von Intel ist am Donnerstag (9:55 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,32 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 97,51 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion