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    Besonders beachtet!

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    Friedrich Vorwerk Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 04.06.2026

    Am 04.06.2026 ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie, bisher, um +3,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Friedrich Vorwerk Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 04.06.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,65 % auf 59,00. Damit gewinnt die Aktie +2,08  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Friedrich Vorwerk Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 59,00, mit einem Plus von +3,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -30,11 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um -14,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,02 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Friedrich Vorwerk Group eine negative Entwicklung von -30,54 % erlebt.

    Während Friedrich Vorwerk Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %. Damit gehört Friedrich Vorwerk Group heute zu den auffälligeren Werten.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,24 %
    1 Monat -22,02 %
    3 Monate -30,11 %
    1 Jahr -6,45 %
    Stand: 04.06.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursverluste, hohe Handelsvolumina und Insidertransaktionen. Thematisiert werden der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends nach Unterschreiten der 64‑€‑Marke, der weiterhin intakte langfristige Trend, Insiderkäufe vs. -verkäufe, Bewertungszweifel wegen hoher Margen und Auftragsbestand sowie enttäuschende HV‑Signale.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Friedrich Vorwerk Group eingestellt.

    Zur Friedrich Vorwerk Group Diskussion

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,18 Mrd.EUR € wert.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Friedrich Vorwerk Group

    +3,60 %
    -15,76 %
    -21,92 %
    -30,41 %
    -6,39 %
    +430,67 %
    +20,87 %
    +23,17 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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    Verfasst von Markt Bote
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