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    Deutsche Anleihen erholen sich etwas von jüngsten Kursverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Bund-Future steigt auf 125,61 Punkte Rendite 3,02
    • Ölpreise stoppen Anstieg und dämpfen Inflationssorge
    • Iran-Krieg sorgt für Unsicherheit und stützt Anleihen
    Deutsche Anleihen erholen sich etwas von jüngsten Kursverlusten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen und haben einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wettgemacht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,11 Prozent auf 125,61 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,02 Prozent.

    In den beiden Handelstagen zuvor waren die Anleihenkurse noch deutlich gefallen, nachdem höhere Ölpreise die Inflationssorgen verstärkt hatten. Am Donnerstag stoppten die Ölpreise ihren deutlichen Anstieg vorerst und gingen leicht zurück.

    An den Finanzmärkten bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg ein bestimmender Faktor. Die Lage im Nahen Osten sorgt weiter für Unsicherheiten, was vergleichsweise sichere Anlagen wie Bundesanleihen stützt. Zuletzt wurden Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung immer wieder enttäuscht.

    Im weiteren Handelsverlauf dürften zudem US-Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger am deutschen Anleihemarkt rücken. Auf dem Programm stehen am Nachmittag unter anderem wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt. Am Freitag wird dann der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai erwartet, der an den Finanzmärkten stark beachtet wird./jkr/jha/




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