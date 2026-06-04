Deutsche Anleihen erholen sich etwas von jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen und haben einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wettgemacht. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,11 Prozent auf 125,61 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,02 Prozent.

In den beiden Handelstagen zuvor waren die Anleihenkurse noch deutlich gefallen, nachdem höhere Ölpreise die Inflationssorgen verstärkt hatten. Am Donnerstag stoppten die Ölpreise ihren deutlichen Anstieg vorerst und gingen leicht zurück.