Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 04.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,05 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.937,95 PKT und gewinnt bisher +0,84 %.
Top-Werte: Scout24 +4,63 %, SAP +4,36 %, Deutsche Bank +3,05 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,37 %, RWE -0,93 %, Rheinmetall -0,81 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.961,18 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: PUMA +5,71 %, Nemetschek +4,43 %, ThyssenKrupp +3,13 %
Flop-Werte: Evonik Industries -5,35 %, DWS Group -3,30 %, AIXTRON -1,85 %
Der TecDAX steht bei 4.191,61 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: TeamViewer +5,09 %, Nemetschek +4,43 %, SAP +4,36 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -2,95 %, Infineon Technologies -2,37 %, AIXTRON -1,85 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.088,24 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: SAP +4,36 %, Wolters Kluwer +3,65 %, Deutsche Bank +3,05 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,37 %, Rheinmetall -0,81 %, ASML Holding -0,46 %
Der ATX bewegt sich bei 6.125,26 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: voestalpine +2,92 %, BAWAG Group +1,64 %, Andritz +1,61 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,64 %, OMV -0,71 %, EVN -0,44 %
Der SMI steht aktuell (09:59:35) bei 13.300,80 PKT und steigt um +0,70 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +2,49 %, CIE Financiere Richemont +1,98 %, Sika +1,85 %
Flop-Werte: Lonza Group -0,98 %, Zurich Insurance Group -0,08 %, Swisscom +0,32 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.208,38 PKT und steigt um +0,85 %.
Top-Werte: Capgemini +4,44 %, Dassault Systemes +3,82 %, Kering +2,96 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -3,95 %, Carrefour -0,27 %, ORANGE -0,20 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.152,74 PKT und steigt um +1,05 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +2,17 %, Volvo Registered (B) +2,09 %, Getinge (B) +2,08 %
Flop-Werte: Telia Company +0,06 %, Essity Registered (B) +0,51 %, ABB +0,57 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.900,00 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,19 %, Viohalco +1,69 %, Public Power +0,95 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +0,09 %, Piraeus Port Authority +0,13 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,19 %
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