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    AKTIE IM FOKUS

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    Remy Cointreau erholen sich nach Zahlen zweistellig

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien springen nach Jahresbilanz um fast 15 Prozent
    • Papiere über 200-Tage-Linie auf Höchststand seit Feb
    • Dividendenkürzung drastischer als erwartet und Umbruch
    AKTIE IM FOKUS - Remy Cointreau erholen sich nach Zahlen zweistellig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Nach der Jahresbilanz sind die Aktien von Remy Cointreau am Donnerstag um fast 15 Prozent angesprungen. Mit dem höchsten Niveau seit Februar schafften es die Papiere des Spirituosenkonzerns auch über ihre 200-Tage-Linien zurück. Die Anleger dürfen sich erste Hoffnungen auf eine Bodenbildung machen, nachdem es seit dem Corona-Rekord im Herbst 2021 von gut 217 Euro in diesem Frühjahr auf ein Sechzehnjahrestief von gut 34 Euro gegangenen war. Inzwischen kosten Remy-Papiere fast 43 Euro.

    Analystin Celine Pannuti von JPMorgan lobte die Ergebnisse und rechnet mit einem Anstieg der Markterwartungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Auch der Ausblick sei ermutigend mit der erwarteten Rückkehr zu nachhaltigem organischen Wachstum. Olivier Nicolaï von Goldman Sachs schloss sich dem Lob an.

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    Die Dividendenkürzung der Franzosen fällt laut Pannuti allerdings drastischer als erwartet aus. Remy Cointreau steckt nach Gewinnrückgang und branchenweitem Abschwung im Umbruch./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 903,6 auf Tradegate (04. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 264,27 Mrd..

    Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 832,75US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.030,00US-Dollar was eine Bandbreite von -16,28 %/+14,98 % bedeutet.




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