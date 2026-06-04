Remy Cointreau erholen sich nach Zahlen zweistellig

Die Dividendenkürzung der Franzosen fällt laut Pannuti allerdings drastischer als erwartet aus. Remy Cointreau steckt nach Gewinnrückgang und branchenweitem Abschwung im Umbruch./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 903,6 auf Tradegate (04. Juni 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +5,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 264,27 Mrd..

Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 18,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 832,75US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Goldman Sachs Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 1.030,00US-Dollar was eine Bandbreite von -16,28 %/+14,98 % bedeutet.