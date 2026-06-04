DÜSSELDORF, Deutschland, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Veröffentlichung einer neuen Staffel von ROKStudios bekannt, seiner Thought-Leadership-Videoreihe mit ausführlichen Interviews mit Führungskräften von führenden Maschinenbauern und Industrieverbänden.

Führungskräfte tauschen sich mit führenden Maschinenbauern über die Entwicklung, die Einführung und die Optimierung von Maschinen über den gesamten Lebenszyklus hinweg aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die aktuelle Staffel bietet Einblicke aus dem gesamten globalen Ökosystem der Verpackungs- und Fertigungsbranche. In jedem Interview wird beleuchtet, wie OEMs ihre Strategien weiterentwickeln, um über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg – vom ersten Entwurf über die Inbetriebnahme bis hin zum langfristigen Betrieb – einen Mehrwert zu schaffen.

„Diese Diskussionen zeigen, wie Maschinenbauer den Erfolg rund um den Lebenszykluswert neu definieren", sagt Fabrizio Scovenna, Regional Vice President, OEM, EMEA, Rockwell Automation. „In all diesen Gesprächen sehen wir eine konsequente Verlagerung hin zu Strategien, die Design, sichere Daten und Services integrieren, um die Leistung, Widerstandsfähigkeit und langfristigen Ergebnisse zu verbessern."

Jede Folge zeigt aus einer anderen Perspektive, wie OEMs auf veränderte Kundenerwartungen, zunehmende Komplexität und neue Anforderungen bezüglich der Leistung reagieren:

Olaf Clemens, CEO, SN Maschinenbau: Untersucht die wachsende Rolle der Cybersicherheit als Grundlage für vernetzte Maschinen, die eine sichere Datenintegration, einen stabilen Betrieb und einen langfristigen Lebenszykluswert ermöglichen.

Gian Paolo Crasta, Director General, UCIMA: Gibt einen branchenweiten Überblick darüber, wie OEMs von Verpackungsmaschinen ihre Maschinen im Hinblick auf Flexibilität, digitale Dienstleistungen und messbare Lebenszyklusleistung umgestalten und dabei einen Ausgleich zwischen Nachhaltigkeit und Produktivitätszielen schaffen.

Alessandro Rocca, Vice President of Global Sales, Cama Group: Untersucht, wie Robotertechnik und standardisierte Architekturen OEMs dabei helfen, die Bereitstellung zu beschleunigen, die Wiederholbarkeit zu verbessern und eine skalierbare Lebenszyklusleistung in hochgradig gemischten Produktionsumgebungen zu liefern.