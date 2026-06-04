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SAP Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 04.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SAP Aktie bisher um +4,52 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.
SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.
SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 04.06.2026
Die SAP Aktie notiert aktuell bei 162,88€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,52 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,04 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SAP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 162,88€, mit einem Plus von +4,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -6,43 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +4,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -25,68 % verloren.
SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,23 %
|1 Monat
|+5,33 %
|3 Monate
|-6,43 %
|1 Jahr
|-42,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAP-Aktie mit technischen Signalen (Renko-Chart, blaues Kästchen) und der Frage, ob sich der Kurs grün färbt. Ein Überschreiten der 160 €-Marke wird als nächstes relevantes Ziel gesehen. Fundamentale Diskussionen setzen auf die KI-Pipeline, die Gewinn- und Nettorenditepotenziale sowie Mehrwert im Kerngeschäft erhöhen könnte. Gleichzeitig gibt es Skepsis gegenüber KI-Hype, und man diskutiert langfristiges Kaufpotenzial sowie externe Treiber.
Zur SAP Diskussion
Informationen zur SAP Aktie
Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 199,56 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 04.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,05 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,77 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,25 %. ServiceNow legt um +2,70 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +1,52 %.
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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.