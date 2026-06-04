INDUS Holding Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 04.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,18 % verliert die INDUS Holding Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der INDUS Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,85 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,18 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

INDUS Holding ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Industrieunternehmen (u.a. Bau/Infrastruktur, Maschinen- & Fahrzeugtechnik, Metalltechnik). Sie bietet Finanzierung, Strategie- und Nachfolgelösungen. Marktstellung: bedeutender deutscher Mittelstands-Portfoliohalter. Konkurrenten: Aurelius, MBB, Gesco. USP: Fokus auf profitable Nischen-Mittelständler, langfristiger Buy-and-Build-Ansatz.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei INDUS Holding, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,93 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die INDUS Holding Aktie damit um -11,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,68 %. Im Jahr 2026 gab es für INDUS Holding bisher ein Minus von -1,77 %.

INDUS Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,49 % 1 Monat -8,68 % 3 Monate -5,93 % 1 Jahr +31,52 %

Informationen zur INDUS Holding Aktie

Stand: 04.06.2026, 10:17 Uhr

Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 742,32 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,26 %. mutares notiert im Minus, mit -0,87 %.

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Ob die INDUS Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INDUS Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.