Der Chip-Hersteller Broadcom nachbörslich 13% im Minus, weil der KI-Ausblick enttäuscht - und damit kommen die Einschläge für die KI-Blase immer näher! Mit Goldman Sachs stellt nun der erste "Dickfisch" der Finanz-Branche die eigentlich logische Frage: wo sind denn die Gewinne? Die US-Tech-Unternehmen investieren gigantische Summen - während gleichzeitig die Token-Kosten für viele KI-Kunden durch die Decke schießen und damit die Nachfrage senken werden, seitdem die KI-Firmen aufgehört haben, zu subventionieren. Warum haben sie aufgehört zu subventionieren? Weil ihre Kosten stark gestiegen sind (Energie, Materialien etc.). Wir stehen am Beginn eines Teufelskreises, der dazu führen wird, dass die Stimmung in Sachen KI kippen wird. Ist Broadcom der Auftakt?

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Hinweis aus Video: Schutz vor Spionage: China ändert KI-Regeln

Das Video "KI-Blase: Broadcom als nächstes Warnsignal - jetzt Abverkauf?" sehen Sie hier..