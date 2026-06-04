SUESS MicroTec Aktie verliert deutlich an Wert - -5,16 % - 04.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -5,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -92,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,16 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SUESS MicroTec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +83,50 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +10,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,05 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +152,11 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,06 % 1 Monat +30,05 % 3 Monate +83,50 % 1 Jahr +154,39 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 04.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,92 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,56 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -2,30 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.