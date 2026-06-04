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    Chartanalyse

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    AbbVie-Aktie: Stabiler Aufwärtstrend, Konsolidierung nahe Jahreshoch

    AbbVie hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Kursrally hingelegt – vom Rücksetzer auf 119 Dollar bis zum Hoch bei 208,50 Dollar. Aktuell konsolidiert die Aktie im oberen Drittel der Spanne und bestätigt damit ihren intakten Aufwärtstrend.

    Chartanalyse - AbbVie-Aktie: Stabiler Aufwärtstrend, Konsolidierung nahe Jahreshoch
    Foto: adobe.stock.com

    Dreijahresbild: Deutlicher Aufwärtstrend mit ausgeprägter Rallye

    Über die vergangenen drei Jahre hat die AbbVie-Aktie einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Ausgehend von Kursen um 127 bis 130 US-Dollar im Juni 2023 fiel der Wert zunächst bis auf das 3-Jahres-Tief bei 119,10 US-Dollar Mitte Juli 2023 zurück. Anschließend setzte eine nachhaltige Erholung ein, die den Titel Schritt für Schritt in höhere Kursregionen führte. Ab Herbst 2023 etablierte sich ein stabiler Aufwärtstrend, der Anfang 2024 mit dem Sprung über die Marke von 150 US-Dollar zusätzlichen Rückenwind erhielt. Nach einer Konsolidierung auf erhöhtem Niveau kam es im Herbst 2025 zum vorläufigen Höhepunkt der Bewegung: Am 1. Oktober 2025 markierte die Aktie mit 208,50 US-Dollar ihr 3-Jahres-Hoch. Seither läuft eine Korrektur- und Seitwärtsphase auf hohem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu brechen.

    Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Tief

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 187,20 US-Dollar (03.06.2026). Damit notiert AbbVie deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 119,10 US-Dollar und zugleich spürbar unter dem 3-Jahres-Hoch von 208,50 US-Dollar. Charttechnisch bewegt sich die Aktie damit im oberen Drittel der Dreijahresspanne. Nach dem Hoch im Bereich über 200 US-Dollar im Herbst 2025 hat der Wert einen Teil der Gewinne abgegeben, sich aber oberhalb von 180 US-Dollar wieder stabilisiert. Die jüngsten Notierungen um 185 bis knapp 190 US-Dollar deuten auf eine Konsolidierung innerhalb eines intakten Aufwärtstrends hin, bei der kurzfristige Rücksetzer bislang immer wieder Käufer anziehen.

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    200-Tage-Linie: Intakter mittelfristiger Aufwärtstrend

    Die 200-Tage-Linie lässt sich aus den gelieferten Kursen nur näherungsweise ableiten, verläuft aber aktuell im Bereich um etwa 180 US-Dollar. Mit einem Schlusskurs von 187,20 US-Dollar handelt die Aktie damit grob rund 4 Prozent über dieser viel beachteten Durchschnittslinie. Dieser positive Abstand signalisiert einen weiterhin intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie wurden in den vergangenen Monaten mehrfach aufgefangen, was die Relevanz dieses gleitenden Durchschnitts als dynamische Unterstützung unterstreicht. Solange AbbVie oberhalb dieser Zone bleibt, überwiegt aus technischer Sicht das bullische Szenario.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

    Auf der Unterseite hat sich eine breite Unterstützungszone im Bereich von 160 bis 165 US-Dollar herausgebildet. In diesem Bereich drehte die Aktie im Sommer 2025 sowie erneut im Frühjahr 2026 mehrfach nach oben. Eine weitere wichtige Haltezone liegt zwischen 175 und 180 US-Dollar, wo sich zuletzt mehrere Wendepunkte und Konsolidierungsphasen bündelten. Fällt der Kurs unter diese Spanne, rückt die Region um 160 bis 165 US-Dollar als nächste Auffanglinie in den Fokus. Auf der Oberseite trifft AbbVie zunächst im Bereich von 195 bis 200 US-Dollar auf einen markanten Widerstand, der bereits mehrfach nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Erst ein klarer Ausbruch über diese Zone würde den Weg zurück zum 3-Jahres-Hoch bei 208,50 US-Dollar ebnen und ein neues Aufwärtsmomentum freisetzen.

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    ISIN:US00287Y1091WKN:A1J84EIndikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AbbVie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

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