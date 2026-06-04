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    AKTIE IM FOKUS

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    Scout24 mit neuerlichem Erholungsversuch nach Goldman-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24 Aktien legen nach Goldman Sachs Empfehlung zu
    • Erholung auf 75,30 Euro, charttechnischer Widerstand
    • Goldman-Analyst erwartet zweistelliges Gewinnwachstum
    AKTIE IM FOKUS - Scout24 mit neuerlichem Erholungsversuch nach Goldman-Empfehlung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Scout24 sind am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs gestiegen. Die Papiere des Portalbetreibers erholten sich um fast 5 Prozent auf 75,30 Euro. Im Bereich von 75 Euro stoßen sie auf charttechnischen Widerstand, den sie zuletzt allerdings zweimal für jeweils einen Tag bis auf fast 80 Euro übersteigen konnten. Langfristig bleibt der Kursverlauf geprägt vom deutlichen Einbruch vom Rekord bei fast 123 Euro im Sommer 2025.

    Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt mit seiner Empfehlung auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen.

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    Der Experte zählt Scout24 zu jenen Branchenunternehmen, die auch in einer KI-Welt Ergebnisdynamik zeigen. Die britische Auto Trader Group stuft er ebenfalls mit "Buy" ein, bei Rightmove und Swiss Marketplace ist er "Neutral". Für Aktien von Auto Trader ging es in London ebenfalls aufwärts./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,20 auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +20,32 %/+68,45 % bedeutet.




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