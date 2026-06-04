Scout24 mit neuerlichem Erholungsversuch nach Goldman-Empfehlung

Der Experte zählt Scout24 zu jenen Branchenunternehmen, die auch in einer KI-Welt Ergebnisdynamik zeigen. Die britische Auto Trader Group stuft er ebenfalls mit "Buy" ein, bei Rightmove und Swiss Marketplace ist er "Neutral". Für Aktien von Auto Trader ging es in London ebenfalls aufwärts./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,20 auf Tradegate (04. Juni 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +20,32 %/+68,45 % bedeutet.