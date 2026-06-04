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    "Short in Überheblichkeit"

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    Warum SpaceX, OpenAI & Co. jetzt zum Problem für Aktien werden

    Die Bank of America warnt vor extremer Euphorie an den Märkten. Ausgerechnet die heiß erwarteten IPOs von SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten den KI-Hype kippen lassen.

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    "Short in Überheblichkeit" - Warum SpaceX, OpenAI & Co. jetzt zum Problem für Aktien werden
    Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

    Die Warnungen vor einer möglichen Überhitzung an den Aktienmärkten werden lauter. Während der S&P 500 seit einem Jahr um mehr als 26 Prozent gestiegen ist und der Nasdaq sogar über 40 Prozent zulegte, sehen immer mehr Strategen gefährliche Parallelen zu früheren Börsenblasen. Besonders deutlich formuliert es nun Michael Hartnett von der Bank of America: Anleger müssten "Long in Bescheidenheit und Short in Überheblichkeit" sein.

    Für Hartnett befindet sich der Markt inzwischen in einer späten Phase des Zyklus. Die Rallye sei extrem einseitig geworden und hänge zunehmend von wenigen großen Tech- und KI-Aktien ab. Gleichzeitig hätten Anlegerstimmung, Positionierung und Gewinnerwartungen inzwischen Niveaus erreicht, die historisch betrachtet gefährlich wirkten.

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    Besonders kritisch sieht Hartnett die Kombination mehrerer Risiken: steigende Inflation, hohe Anleiherenditen und eine mögliche Flut neuer Börsengänge. Vor allem die erwarteten IPOs von SpaceX, OpenAI und Anthropic könnten laut Marktbeobachtern enorme Mengen Kapital aus dem bestehenden Aktienmarkt absaugen.

    Hinzu kommt: Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt zeitweise wieder über fünf Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten. Genau darin sehen viele Strategen die größte Gefahr für die aktuelle KI- und Tech-Rallye. Steigende Renditen erhöhen den Druck auf hoch bewertete Wachstumsaktien und könnten die aggressive Risikobereitschaft vieler Anleger abrupt beenden.

    Hartnett erinnert deshalb an frühere Börsenblasen — von 1929 über Japan in den 1980er Jahren bis zum Dotcom-Crash 2000. Besonders der Zusammenbruch der Tech-Blase dient vielen Anlegern derzeit als Warnsignal. Damals verlor der Nasdaq innerhalb eines Jahres rund 60 Prozent seines Wertes, während defensive Sektoren wie Versorger und Basiskonsumgüter zu den Gewinnern gehörten.

     

    Auch diesmal könnte sich die Marktführung radikal verschieben. Während Tech- und KI-Aktien zuletzt den Markt dominierten, könnten bei einem größeren Ausverkauf ausgerechnet defensivere Branchen oder bislang vernachlässigte Sektoren profitieren.

    Zwar halten sich viele große KI- und Tech-Aktien trotz der jüngsten Rücksetzer weiterhin auf hohem Niveau, doch die Nervosität an den Märkten nimmt sichtbar zu. Hartnett geht davon aus, dass der Bullenmarkt spätestens dann ernsthaft unter Druck gerät, wenn die US-Notenbank wegen steigender Inflation und hoher Renditen gezwungen wird, die finanziellen Bedingungen stärker zu verschärfen. Genau darin sieht er letztlich auch den möglichen Auslöser für das Ende des aktuellen KI-Booms.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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