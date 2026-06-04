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    dltHub wurde zum Product Partner of the Year des Snowflake Startup-Programms 2026 ernannt

    dltHub wurde zum Product Partner of the Year des Snowflake Startup-Programms 2026 ernannt
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    SAN FRANCISCO, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- dltHub, das Unternehmen hinter der Open-Source-Python-Bibliothek dlt und der agentenbasierten Data-Engineering-Plattform dltHub Pro, gab heute auf der jährlichen Anwenderkonferenz von Snowflake, dem Snowflake Summit 2026, bekannt, dass es von Snowflake, dem Anbieter der AI Data Cloud, zum 2026 Snowflake Startup Program Product Partner of the Year ernannt wurde.

     

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    dltHub is 2026 Startup Program Snowflake Product Partner of the Year

     

    dltHub wurde für seine Leistungen als Teil der Snowflake AI Data Cloud ausgezeichnet. Das Unternehmen unterstützt gemeinsame Kunden dabei, relevante Daten in Snowflake zu importieren – einschließlich älterer ERP-Systeme, interner APIs und undokumentierter Datenbanken, auf die GUI-basierte ETL-Tools keinen Zugriff haben – und diese Pipelines im Produktionsbetrieb unter Einhaltung der in ihren Branchen vorgeschriebenen Governance- und Compliance-Anforderungen zu betreiben.

    Mittlerweile setzen mehr als 1.000 Unternehmen dlt in Kombination mit Snowflake im Produktivbetrieb ein, darunter Stellantis, das monatlich 60.000 Snowflake-Pipelines auf einer dlt-basierten Plattform koordiniert; Sparebank1, wo dlt als standardmäßige Erfassungsschicht für einen Verbund unabhängiger Banken dient; sowie Flatiron Health, das nach der Migration zu dlt + Snowflake seine Pipeline-Kosten um 50 % senken konnte. Vor kurzem hat dltHub zudem seine native Snowflake-App für die Replikation von MSSQL, Oracle, MySQL und PostgreSQL auf den Markt gebracht, bei der die gesamte Pipeline innerhalb des Snowflake-Kontos des Kunden ausgeführt wird, ohne dass ein externer Orchestrator erforderlich ist. Im vergangenen Jahr hat dltHub die Snowflake-Branchenkompetenzen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Fertigung und Industrie sowie Gesundheitswesen und Biowissenschaften erworben.

    dltHub Pro ist die auf dlt basierende agentenbasierte Data-Engineering-Plattform. Entwickler, die mit KI-Codierungsagenten in Claude Code, Cursor oder Codex arbeiten, nutzen diese, um mit einem einzigen Befehl eine Quelle zu finden, die Pipeline aufzubauen, sie lokal zu validieren und in die Produktion zu überführen. Sobald die Daten in Snowflake eingetroffen sind, übernimmt CoCo, der KI-Programmierassistent von Snowflake, die Aufgabe, SQL-Abfragen zu erstellen, Streamlit-Anwendungen zu entwickeln und darauf basierend semantische Ansichten für Cortex Analyst zu konfigurieren.

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