🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPirelli & C.SPA AktievorwärtsNachrichten zu Pirelli & C.SPA

    Geheime Russland-Abhängigkeit

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shortseller-Report belastet Pirelli mit schweren Vorwürfen

    Ein Shortseller-Report wirft Pirelli vor, tief in Russlands Kriegswirtschaft verstrickt zu sein. Russische Unterlagen zeichnen ein ganz anderes Bild als der Konzernbericht.

    Für Sie zusammengefasst
    Geheime Russland-Abhängigkeit - Shortseller-Report belastet Pirelli mit schweren Vorwürfen
    Foto: Eibner-Pressefoto - Eibner-Pressefoto

    Der Reifenhersteller Pirelli steht unter schwerem Beschuss. Der Shortseller Grizzly Research hat am Mittwoch einen detaillierten Report veröffentlicht, der dem Formel-1-Exklusivausrüster vorwirft, seine Abhängigkeit vom russischen Markt systematisch kleinzureden und trotz des Krieges in der Ukraine weiter Geschäfte in Russland zu betreiben. Pirelli hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

    Grizzly Research ist ein auf Short-Selling spezialisierter Analysedienst, der mit negativen Kurserwartungen auf Aktien wettet und damit ein finanzielles Interesse an fallenden Pirelli-Kursen hat. Die erhobenen Anschuldigungen sind bislang nicht unabhängig bestätigt. 

    Die Aktie der Italiener hält sich angesichts der Vorwürfe am Donnerstag jedoch verhältnismäßig stabil. An der Börse in Mailand notieren die Papiere am Vormittag rund 1,5 Prozent im Minus.

    Pirelli & C.SPA

    -0,33 %
    -6,71 %
    +1,03 %
    -1,04 %
    -5,93 %
    +28,79 %
    +16,10 %
    -6,37 %
    ISIN:IT0005278236WKN:A2DX1M
    Pirelli & C.SPA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Laut dem Grizzly-Report entfallen auf Russland rund zehn Prozent von Pirellis Nettogewinn, obwohl der Konzern in seinen Jahresberichten Russland gemeinsam mit dem Nahen Osten, Afrika und Indien in einer einzigen Region zusammenfasst und für dieses Sammelsurium lediglich einen Umsatzanteil von etwa sechs Prozent ausweist.

    Besonders brisant sind die Vorwürfe rund um Pirellis Werk in Kirov. Das Gelände soll sich das Unternehmen mit einem staatlichen Forschungsinstitut teilen, das vollständig dem sanktionierten Rüstungskonzern Rostec gehört. Dasselbe Institut hält nach Angaben der Shortseller einen Anteil von rund 25 Prozent an Pirellis russischer Tochtergesellschaft.

    Aus dem Werk sollen Reifen für Militärfahrzeuge stammen, darunter Träger von Interkontinentalraketen. Grizzly Research behauptet zudem, Pirelli nutze in Russland besetzten Gebieten der Ukraine einen Servicestützpunkt, der de facto der russischen Armee diene.

    Im Unterschied zu Wettbewerbern wie Nokian, Continental, Michelin, Goodyear und Bridgestone, die ihre Russland-Geschäfte nach dem Einmarsch in die Ukraine unter massiven Abschreibungen aufgegeben haben, hält Pirelli bis heute an seinem Engagement fest.

    Nach Angaben der Shortseller hat der Konzern rund 470 Millionen Euro in Russland investiert. Ein Ausstieg wäre unter den aktuellen russischen Regeln mit einem Pflichtabschlag von 60 Prozent auf den Verkehrswert und einer Abführung von 35 Prozent an den Staatshaushalt verbunden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Pirelli & C.SPA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 6,03EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,41, was eine Steigerung von +4,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Geheime Russland-Abhängigkeit Shortseller-Report belastet Pirelli mit schweren Vorwürfen Ein Shortseller-Report wirft Pirelli vor, tief in Russlands Kriegswirtschaft verstrickt zu sein. Russische Unterlagen zeichnen ein ganz anderes Bild als der Konzernbericht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     