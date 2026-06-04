Shortseller-Report belastet Pirelli mit schweren Vorwürfen

Grizzly Research ist ein auf Short-Selling spezialisierter Analysedienst, der mit negativen Kurserwartungen auf Aktien wettet und damit ein finanzielles Interesse an fallenden Pirelli-Kursen hat. Die erhobenen Anschuldigungen sind bislang nicht unabhängig bestätigt.

Der Reifenhersteller Pirelli steht unter schwerem Beschuss. Der Shortseller Grizzly Research hat am Mittwoch einen detaillierten Report veröffentlicht, der dem Formel-1-Exklusivausrüster vorwirft, seine Abhängigkeit vom russischen Markt systematisch kleinzureden und trotz des Krieges in der Ukraine weiter Geschäfte in Russland zu betreiben. Pirelli hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Die Aktie der Italiener hält sich angesichts der Vorwürfe am Donnerstag jedoch verhältnismäßig stabil. An der Börse in Mailand notieren die Papiere am Vormittag rund 1,5 Prozent im Minus.

Laut dem Grizzly-Report entfallen auf Russland rund zehn Prozent von Pirellis Nettogewinn, obwohl der Konzern in seinen Jahresberichten Russland gemeinsam mit dem Nahen Osten, Afrika und Indien in einer einzigen Region zusammenfasst und für dieses Sammelsurium lediglich einen Umsatzanteil von etwa sechs Prozent ausweist.

Besonders brisant sind die Vorwürfe rund um Pirellis Werk in Kirov. Das Gelände soll sich das Unternehmen mit einem staatlichen Forschungsinstitut teilen, das vollständig dem sanktionierten Rüstungskonzern Rostec gehört. Dasselbe Institut hält nach Angaben der Shortseller einen Anteil von rund 25 Prozent an Pirellis russischer Tochtergesellschaft.

Aus dem Werk sollen Reifen für Militärfahrzeuge stammen, darunter Träger von Interkontinentalraketen. Grizzly Research behauptet zudem, Pirelli nutze in Russland besetzten Gebieten der Ukraine einen Servicestützpunkt, der de facto der russischen Armee diene.

Im Unterschied zu Wettbewerbern wie Nokian, Continental, Michelin, Goodyear und Bridgestone, die ihre Russland-Geschäfte nach dem Einmarsch in die Ukraine unter massiven Abschreibungen aufgegeben haben, hält Pirelli bis heute an seinem Engagement fest.

Nach Angaben der Shortseller hat der Konzern rund 470 Millionen Euro in Russland investiert. Ein Ausstieg wäre unter den aktuellen russischen Regeln mit einem Pflichtabschlag von 60 Prozent auf den Verkehrswert und einer Abführung von 35 Prozent an den Staatshaushalt verbunden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pirelli & C.SPA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,55 % und einem Kurs von 6,03EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.





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