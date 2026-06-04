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    98 Billionen US-Dollar

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    KI-Boom macht Reiche noch reicher

    Der KI-Boom treibt das Vermögen der Reichen auf 98,3 Billionen US-Dollar. Besonders Superreiche profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    98 Billionen US-Dollar - KI-Boom macht Reiche noch reicher
    Foto: Jean François Ottonello - PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

    Die Zahl der Vermögenden ist im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Gleichzeitig legte ihr Vermögen deutlich zu. Getrieben wurde die Entwicklung von starken Finanzmärkten und dem Boom rund um künstliche Intelligenz, wie es aus dem aktuellen Vermögensbericht des Capgemini Research Institute hervorgeht.

    Das Vermögen von Personen mit mindestens einer Million US-Dollar an investierbaren Mitteln stieg bis Ende vergangenen Jahres um 8,7 Prozent auf 98,3 Billionen US-Dollar. Die Zahl dieser Vermögenden wuchs um fast acht Prozent auf 25,3 Millionen.

    Capgemini-Manager Kartik Ramakrishnan sieht das Wachstum breit angelegt. Ein großer Teil werde aber durch höhere Bewertungen im Bereich künstliche Intelligenz getrieben.

    Besonders stark profitierten die Superreichen

    Personen mit mindestens 30 Millionen US-Dollar Vermögen steigerten ihr Vermögen um 9,7 Prozent. Ihre Zahl wuchs um 9,4 Prozent. Diese Gruppe macht nur ein Prozent aller Vermögenden aus, hält aber fast 35 Prozent des Gesamtvermögens. Das entspricht rund 34,2 Billionen US-Dollar.

    Personen mit einem Vermögen zwischen einer Million und fünf Millionen US-Dollar, stellen dagegen fast 90 Prozent der vermögenden Bevölkerung. Sie halten 42,5 Prozent des globalen Vermögens.

    Ein Grund für die wachsende Kluft liegt laut Ramakrishnan im Zugang zu exklusiven Anlageformen. Sehr reiche Anleger könnten häufiger in private Kreditprodukte, private Märkte oder mögliche Börsengänge wie SpaceX investieren. Die endgültige Preisfestsetzung für die Aktie soll am 11. Juni festgezurrt werden. Einen Tag später soll das Listing an der Nasdaq stattfinden.

    Starke Aktienmärkte waren im vergangenen Jahr ein wichtiger Vermögenstreiber. Die Aktienquote in den Portfolios Vermögender stieg laut Capgemini um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent. Auch Anleihen wurden stärker gewichtet. Ihr Anteil erhöhte sich um zwei Prozentpunkte auf 20 Prozent.

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    Regional legten Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum am stärksten zu. In Nordamerika stieg das Vermögen um fast zehn Prozent. Die Zahl der Vermögenden wuchs um 9,1 Prozent. In Asien-Pazifik nahm das Vermögen um 10,5 Prozent zu, während die Zahl der Vermögenden um 9,4 Prozent stieg.

     

    Besonders stark wirkten die Technologiemärkte. Südkoreas Aktienmarkt sprang im vergangenen Jahr um 75 Prozent nach oben.

    KOSPI 200 Index

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    ISIN:KRD020020016WKN:A0G9AA

    Auch Taiwan und Japan verzeichneten kräftige Kursgewinne. In Hongkong stieg das Vermögen um 13,6 Prozent, während die Zahl der Vermögenden um 11,6 Prozent zunahm.

    Für Vermögensverwalter enthält der Bericht eine Warnung. Rund 1,5 Billionen US-Dollar an neu geschaffenem Vermögen fließen laut Capgemini zu neuen Anbietern wie Multifamily Offices und technologiegetriebenen Vermögensplattformen. Ramakrishnan warnt, Anbieter ohne personalisierte Beratung im großen Maßstab könnten viele neu vermögende Kunden verlieren.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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