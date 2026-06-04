Nokia Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 04.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nokia Aktie. Mit einer Performance von -5,98 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Nokia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,90 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,98 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nokia-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +106,03 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um +4,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +153,77 % gewonnen.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,93 % 1 Monat +24,56 % 3 Monate +106,03 % 1 Jahr +201,77 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 04.06.2026, 11:03 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,92 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Nokia

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,59 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -0,18 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -5,33 %.

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Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.