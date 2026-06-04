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Arm Holdings Aktie tiefrot - 04.06.2026
Am 04.06.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -6,34 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.
Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.
Arm Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026
Mit einer Performance von -6,34 % musste die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,45 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Arm Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +229,13 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +33,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +84,84 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Arm Holdings +259,49 % gewonnen.
Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+33,73 %
|1 Monat
|+84,84 %
|3 Monate
|+229,13 %
|1 Jahr
|+197,89 %
Informationen zur Arm Holdings Aktie
Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 355,91 Mrd. € wert.
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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.