Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 04.06.2026

Obwohl die Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +62,09 %.

Die Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,20 % auf 1,0200€. Damit verliert die Aktie -0,0560 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,17 %, geht es heute bei der Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie damit um +2,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +81,27 % gewonnen.

Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,81 % 1 Monat +15,15 % 3 Monate +62,09 % 1 Jahr +335,67 %

Informationen zur Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie

Stand: 04.06.2026, 11:05 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,32 Mrd. € wert.

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Ob die Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.