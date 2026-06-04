Monatelange Verzögerung: Jetzt wächst der Druck auf Meta

Die Verzögerung fällt in eine Phase, in der Investoren zunehmend darauf achten, wie schnell Meta seine hohen Ausgaben für Künstliche Intelligenz in Einnahmen umwandeln kann. Erst vor knapp zwei Monaten hatte KI-Chef Alexandr Wang Entwicklern einen baldigen Start der Schnittstelle in Aussicht gestellt.

Meta kommt bei der Vermarktung seiner neuesten KI-Technologie langsamer voran als geplant. Der Konzern hat die Freigabe der Programmierschnittstelle für sein neues KI-Modell "Muse Spark" mehrfach verschoben. Nach Informationen des Wall Street Journal gibt es derzeit keinen festen Termin für die Veröffentlichung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Entwickler warten weiter auf Zugang

Die Programmierschnittstelle soll es Softwareentwicklern ermöglichen, Anwendungen auf Basis von Metas KI-Technologie zu erstellen. Bei geschlossenen KI-Modellen ist sie der zentrale Zugangspunkt, weil die Technologie nicht frei heruntergeladen werden kann.

Meta hatte ursprünglich geplant, die Schnittstelle zeitnah zur Vorstellung von Muse Spark im April bereitzustellen. Kurz nach dem Start schrieb Wang auf der Plattform X: "Die Muse Spark API ist bald verfügbar!" Zudem zeigte er sich erfreut über das große Interesse von Entwicklern und ergänzte: "Bleibt dran!"

the muse spark API will be coming soon!



we have been thrilled with the amount of excitement amongst developers who want to try muse spark inside their agentic harnesses



stay tuned! — Alexandr Wang (@alexandr_wang) April 10, 2026

Doch die angekündigte Freigabe blieb aus. Nach Angaben mit der Angelegenheit vertrauter Personen führten zunächst technische Fehler in Testläufen sowie zusätzlicher Infrastrukturbedarf zu einer Verschiebung von April auf Mai. Später wurde der Termin erneut auf Juni verlegt.

Ein Meta-Sprecher erklärte gegenüber dem WSJ, das Unternehmen teste die Schnittstelle derzeit mit Partnern und plane weiterhin eine Veröffentlichung noch in diesem Monat. "Wir wissen, dass die Leute die API haben wollen, und wir freuen uns darauf, sie ihnen zur Verfügung zu stellen", sagte der Sprecher.

Milliardeninvestitionen brauchen Erträge

Die Verzögerung trifft Meta zu einem sensiblen Zeitpunkt. Das Unternehmen plant in diesem Jahr Investitionen von bis zu 145 Milliarden US-Dollar, vor allem für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur.

An der Börse sorgten die steigenden Ausgaben bereits für Skepsis. Als Meta im April höhere Investitionen als erwartet ankündigte, verlor die Aktie nachbörslich mehr als 5 Prozent.

Inzwischen zeigt der Konzern erste Wege auf, um die hohen Kosten wieder einzuspielen. Vergangene Woche kündigte Meta neue Abonnements für Instagram, WhatsApp und Facebook an. Zudem sollen kostenpflichtige Angebote für den KI-Assistenten Meta AI getestet werden.

Konzernchef Mark Zuckerberg erklärte gegenüber Aktionären außerdem, der Aufbau eines eigenen Cloud-Geschäfts sei "auf jeden Fall im Gespräch", um überschüssige Rechenkapazitäten zu vermarkten. Gleichzeitig berichtete er, Unternehmen würden Meta jede Woche nach einem KI-Schnittstellenangebot fragen. Einen konkreten Starttermin für die Muse-Spark-Schnittstelle nannte er jedoch nicht.

Strategiewechsel bei Metas KI-Modellen

Muse Spark markiert einen wichtigen Kurswechsel. Frühere KI-Modelle des Konzerns wurden als Open-Source-Software veröffentlicht und konnten frei genutzt werden. Das neue Modell bleibt dagegen proprietär und ist ausschließlich über eine Schnittstelle zugänglich.

Internen Leistungstests zufolge kann Muse Spark mit den Modellen von OpenAI und Anthropic mithalten und übertraf in vielen Prüfungen sogar Grok von xAI. Dennoch konnten bislang nur wenige externe Prüfinstitute das System testen. Für die breite Entwicklergemeinschaft bleibt der Zugang vorerst versperrt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 533EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.