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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 04.06.2026

    Am 04.06.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -4,39 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 04.06.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Die Infineon Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,39 % auf 83,85. Damit verliert die Aktie -3,85  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,39 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +107,76 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +13,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +129,26 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,91 %
    1 Monat +50,67 %
    3 Monate +107,76 %
    1 Jahr +150,76 %
    Stand: 04.06.2026, 11:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Infineon-Aktie: Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf, heute Kursrücksetzer um rund 4%, und Diskussionen zu Fundamentals, technischen Niveaus sowie möglichem weiteren Aufwärtspotenzial. Langfristig werden Hochs/Tiefs der Vergangenheit als Referenz herangezogen; Kursziele liegen bei 96–120 Euro, mit einer Zielanhebung durch Jefferies. Übernahme-Szenarien werden als unwahrscheinlich gesehen; der Markt wird zudem durch Hype und Umfeld diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,11 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 04.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,05 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Dax etwas erholt - KI-Rally stockt aber


    Nach einem schwachen Vortag hat sich der Dax am Donnerstag zum Auftakt in den Feiertagshandel stabilisiert. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind jedoch schwächer. Die KI-Rally gerät etwas ins Stocken. Mit Broadcom konnte in den USA eine der …

    Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen


    Nach der jüngsten KI-Rally tun sich Halbleiterwerte am Donnerstag auch in Europa schwer. Am Vorabend konnte der Nasdaq 100 seinen Höchststand nicht halten und schloss am Ende im Minus. Nachbörslich hielt dann der Ausblick des KI-Riesen Broadcom …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,18 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -6,68 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,02 %. ON Semiconductor verliert -6,81 % NIO notiert im Plus, mit +0,20 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -4,09 %
    +13,91 %
    +50,67 %
    +107,76 %
    +150,76 %
    +141,59 %
    +161,96 %
    +557,19 %
    +19,41 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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