Infineon Technologies Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 04.06.2026

Die Infineon Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,39 % auf 83,85€. Damit verliert die Aktie -3,85 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,39 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +107,76 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +13,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Infineon Technologies +129,26 % gewonnen.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,91 % 1 Monat +50,67 % 3 Monate +107,76 % 1 Jahr +150,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 04.06.2026, 11:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Infineon-Aktie: Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf, heute Kursrücksetzer um rund 4%, und Diskussionen zu Fundamentals, technischen Niveaus sowie möglichem weiteren Aufwärtspotenzial. Langfristig werden Hochs/Tiefs der Vergangenheit als Referenz herangezogen; Kursziele liegen bei 96–120 Euro, mit einer Zielanhebung durch Jefferies. Übernahme-Szenarien werden als unwahrscheinlich gesehen; der Markt wird zudem durch Hype und Umfeld diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,11 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,18 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -6,68 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,02 %. ON Semiconductor verliert -6,81 % NIO notiert im Plus, mit +0,20 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.