Oracle - Aktie mit schwachem Handelstag - 04.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Mit einer Performance von -2,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,97 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Oracle-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +50,67 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um +17,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +14,89 % gewonnen.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,17 % 1 Monat +30,12 % 3 Monate +50,67 % 1 Jahr +29,40 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 04.06.2026, 11:06 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 557,49 Mrd. € wert.

Die Aktie von Oracle überzeugte mit einer zweistelligen Monatsrendite von +32,71 %. Jetzt richtet sich der Blick darauf, ob der Juni den Aufwärtstrend bestätigt.

SAN FRANCISCO, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ - dltHub, das Unternehmen hinter der Open-Source-Python-Bibliothek dlt und der agentenbasierten Data-Engineering-Plattform dltHub Pro, gab heute auf der jährlichen Anwenderkonferenz von Snowflake, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,71 %. IBM notiert im Minus, mit -2,56 %. Microsoft legt um +0,48 % zu SAP notiert im Plus, mit +3,98 %.

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Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.