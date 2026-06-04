ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Broadcom auf 515 Dollar - 'Buy'
- Deutsche Bank Research hebt Kursziel Broadcom an
- Kursziel von 430 auf 515 US-Dollar angehoben
- Analyst sieht Rückschlag als Kaufgelegenheit, Buy bleibt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Broadcom von 430 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe solide Zahlen für das zweite Geschäftsquartal präsentiert und auch der Ausblick auf das dritte sei solide, doch die lediglich bekräftigten langfristigen KI-Ziele seien etwas enttäuschend, schrieb Ross Seymore am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Bericht. Den Kursrückschlag sieht er als Kaufgelegenheit./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 07:57 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,47 % und einem Kurs von 358,0 auf Tradegate (04. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -1,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Bil..
Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,00US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 515,00US-Dollar was eine Bandbreite von -17,71 %/+43,65 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 515 US-Dollar
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Laut Morningstar ist Cathie Wood bzw. deren Fonds ARK Innovation einer der größten Vermögensvernichter.