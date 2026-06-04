Deutsche Bank hebt Ziel für Broadcom auf 515 Dollar - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,47 % und einem Kurs von 358,0 auf Tradegate (04. Juni 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -1,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Bil..

Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,00US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 515,00US-Dollar was eine Bandbreite von -17,71 %/+43,65 % bedeutet.