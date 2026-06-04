Dieser KI-Hidden-Champion aus Österreich geht an die Nasdaq

Innio wird am Donnerstag an der Nasdaq gelistet – mit einer Bewertung von rund 20 Milliarden US-Dollar. Der Ausgabepreis von 27 US-Dollar je Aktie liegt am oberen Ende der zuvor festgelegten Spanne, berichtet das Handelsblatt. Noch bemerkenswerter ist, dass das Orderbuch laut Insidern zweistellig überzeichnet war.

Wer nur auf Nvidia, AMD oder die großen Cloud-Konzerne schaut, könnte einen der spannendsten KI-Gewinner übersehen haben. Ausgerechnet ein österreichischer Gasmotorenhersteller sorgt nämlich jetzt an der Wall Street für Aufsehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Hidden Champion aus Tirol produziert unter den Marken Jenbacher und Waukesha Anlagen für die Stromerzeugung und Kühlung. Genau das wird in Zeiten des KI-Booms immer wichtiger. Denn moderne Rechenzentren verschlingen enorme Mengen Energie und benötigen zuverlässige Versorgungslösungen.

Dadurch wird Innio zu einem Unternehmen, das direkt vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Anleger suchen nicht mehr nur nach Chip-Herstellern, sondern nach Gewinnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dadurch rücken Energie- und Infrastrukturunternehmen verstärkt in den Fokus.

Beim Börsengang werden 90 Millionen Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs AI Alpine platziert. Hinter der Holding stehen der Finanzinvestor Advent International und der Staatsfonds ADIA aus Abu Dhabi. Das Platzierungsvolumen könnte inklusive Mehrzuteilungsoption auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar steigen.

Bemerkenswert ist auch die Wahl des Börsenplatzes. Obwohl Innio österreichische Wurzeln hat, eine Zentrale in München betreibt und von einem deutschen Management geführt wird, fiel die Entscheidung auf New York. Der Grund liegt auf der Hand: KI- und technologieorientierte Unternehmen erzielen an den US-Börsen häufig deutlich höhere Bewertungen als vergleichbare Firmen in Europa.

Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist Innio der nächste große Gewinner im Bereich KI-Infrastruktur – oder ist die Aktie bereits zu ambitioniert bewertet? Fest steht: Kaum ein Börsengang macht derzeit so deutlich, wie groß die Nachfrage der Investoren nach KI-Profiteuren ist.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



