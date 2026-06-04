🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    20-Milliarden-Dollar-IPO

    957 Aufrufe 957 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser KI-Hidden-Champion aus Österreich geht an die Nasdaq

    Vom Tiroler Motorenbauer zum KI-Profiteur: Innio geht an die Nasdaq – mit einer Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar und großem Anlegerinteresse.

    20-Milliarden-Dollar-IPO - Dieser KI-Hidden-Champion aus Österreich geht an die Nasdaq
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Wer nur auf Nvidia, AMD oder die großen Cloud-Konzerne schaut, könnte einen der spannendsten KI-Gewinner übersehen haben. Ausgerechnet ein österreichischer Gasmotorenhersteller sorgt nämlich jetzt an der Wall Street für Aufsehen.

    Innio wird am Donnerstag an der Nasdaq gelistet – mit einer Bewertung von rund 20 Milliarden US-Dollar. Der Ausgabepreis von 27 US-Dollar je Aktie liegt am oberen Ende der zuvor festgelegten Spanne, berichtet das Handelsblatt. Noch bemerkenswerter ist, dass das Orderbuch laut Insidern zweistellig überzeichnet war.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    225,91€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 14,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    199,70€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Hidden Champion aus Tirol produziert unter den Marken Jenbacher und Waukesha Anlagen für die Stromerzeugung und Kühlung. Genau das wird in Zeiten des KI-Booms immer wichtiger. Denn moderne Rechenzentren verschlingen enorme Mengen Energie und benötigen zuverlässige Versorgungslösungen.

    Dadurch wird Innio zu einem Unternehmen, das direkt vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Anleger suchen nicht mehr nur nach Chip-Herstellern, sondern nach Gewinnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dadurch rücken Energie- und Infrastrukturunternehmen verstärkt in den Fokus.

    Beim Börsengang werden 90 Millionen Aktien aus dem Bestand des Großaktionärs AI Alpine platziert. Hinter der Holding stehen der Finanzinvestor Advent International und der Staatsfonds ADIA aus Abu Dhabi. Das Platzierungsvolumen könnte inklusive Mehrzuteilungsoption auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar steigen.

    Bemerkenswert ist auch die Wahl des Börsenplatzes. Obwohl Innio österreichische Wurzeln hat, eine Zentrale in München betreibt und von einem deutschen Management geführt wird, fiel die Entscheidung auf New York. Der Grund liegt auf der Hand: KI- und technologieorientierte Unternehmen erzielen an den US-Börsen häufig deutlich höhere Bewertungen als vergleichbare Firmen in Europa.

    Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist Innio der nächste große Gewinner im Bereich KI-Infrastruktur – oder ist die Aktie bereits zu ambitioniert bewertet? Fest steht: Kaum ein Börsengang macht derzeit so deutlich, wie groß die Nachfrage der Investoren nach KI-Profiteuren ist.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    20-Milliarden-Dollar-IPO Dieser KI-Hidden-Champion aus Österreich geht an die Nasdaq Vom Tiroler Motorenbauer zum KI-Profiteur: Innio geht an die Nasdaq – mit einer Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar und großem Anlegerinteresse.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     