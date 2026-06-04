Goldman startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 105 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 74,25 auf Tradegate (04. Juni 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +20,32 %/+68,45 % bedeutet.