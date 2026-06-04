ANALYSE-FLASH
Goldman startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 105 Euro
- Goldman Sachs stuft Scout24 auf Buy mit Kursziel 105
- Adam Berlin setzt auf zweistelliges Gewinnwachstum
- Steigende Margen und höhere Ausschüttungen als erwartet
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 74,25 auf Tradegate (04. Juni 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +1,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,57 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 126,00EUR was eine Bandbreite von +20,32 %/+68,45 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 105 Euro
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Habe Freitag 250 stk zu 69,5 € erworben.
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.