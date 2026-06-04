Bitmine verliert 9 Milliarden durch Ethereum-Crash unter 1.800 US-Dollar

Damit notiert die Aktie auf dem niedrigsten Niveau seit dem Strategiewechsel des Unternehmens hin zu einer Ethereum-Treasury-Gesellschaft im Jahr 2025.

Während Ethereum am Donnerstagmittag bei 1.751 US-Dollar notiert und damit innerhalb von 24 Stunden 6,6 Prozent verlor, setzte sich auch der Abverkauf bei der Bitmine-Aktie fort. Die Aktie schlossen zuletzt 5,95 Prozent im Minus und gaben im nachbörslichen Handel weitere 2,8 Prozent auf rund 16,40 US-Dollar nach.

9 Milliarden US-Dollar Buchverluste

Bitmine gilt inzwischen als größter institutioneller Halter von Ethereum weltweit. Unter der Führung von Fundstrat-Mitgründer und Chairman Tom Lee baute das Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten eine Position von mehr als 5,4 Millionen ETH auf. Das entspricht etwa 4,5 Prozent des gesamten umlaufenden Ethereum-Angebots.

Doch der Kursverfall bei Ethereum verwandelt die Strategie zunehmend in ein Problem. Die Bestände haben auf Basis aktueller Marktpreise zwar noch einen Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar, gleichzeitig summieren sich die nicht realisierten Verluste laut Daten von DropsTab inzwischen auf 9,2 Milliarden US-Dollar.

Bitmine setzt auf Eigenkapital statt Schulden

Im Unterschied zu einigen Wettbewerbern ist Bitmine allerdings weniger stark fremdfinanziert. Das Unternehmen finanzierte den Aufbau seiner Ethereum-Position überwiegend über Aktienemissionen und nicht über Kredite. Dadurch entfallen erhebliche Zinslasten und klassische Hebelrisiken.

Zudem generiert Bitmine laufende Einnahmen aus dem Staking seiner Ether-Bestände. Nach Unternehmensangaben wurden mehr als 4,7 Millionen ETH – rund 87 Prozent der Reserven – gestakt. Über die hauseigene Plattform MAVAN erzielt das Unternehmen laut eigenen Schätzungen annualisierte Staking-Einnahmen von etwa 276 Millionen US-Dollar.

Diese Cashflows könnten kurzfristig helfen, den operativen Druck abzufedern.

Neue Vorzugsaktien trotz Milliardenverlusten

Trotz der massiven Buchverluste setzt Bitmine weiter auf Expansion. Laut einer aktuellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC plant das Unternehmen die Ausgabe von drei Millionen Vorzugsaktien der Serie A.

Die Papiere sollen mit einer festen kumulativen Dividende von 9,5 Prozent ausgestattet werden. Die Ausschüttungen sollen wöchentlich erfolgen. Nicht gezahlte Dividenden würden zusätzlich verzinst – beginnend bei 9,55 Prozent und schrittweise steigend bis maximal 15 Prozent.

Bitmine erklärte, die Erlöse könnten unter anderem für weitere Ethereum-Käufe sowie den Ausbau der Staking-Aktivitäten verwendet werden.

Tom Lee bleibt extrem bullish

Trotz der aktuellen Turbulenzen hält Tom Lee an seiner langfristigen Prognose fest das Ethereum langfristig auf bis zu 250.000 US-Dollar steigen könnte.

Als Treiber nennt Lee insbesondere die Tokenisierung traditioneller Finanzwerte, KI-basierte Transaktionen sowie die zunehmende institutionelle Nutzung von Ethereum-Staking.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



