Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Everpure Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Everpure Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 66,30€, mit einem Minus von -5,01 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Pure Storage ist ein führender Anbieter von Flash-Speicherlösungen, bekannt für seine leistungsstarken und zuverlässigen Produkte. Das Unternehmen konkurriert mit Dell EMC, NetApp und IBM und hebt sich durch benutzerfreundliche, skalierbare und energieeffiziente Lösungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Everpure Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +28,58 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Everpure Registered (A) Aktie damit um +3,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Everpure Registered (A) um +20,40 % gewonnen.

Everpure Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,04 % 1 Monat +12,70 % 3 Monate +28,58 % 1 Jahr +41,53 %

Informationen zur Everpure Registered (A) Aktie

Stand: 04.06.2026, 11:44 Uhr

Es gibt 332 Mio. Everpure Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,90 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,50 %. NetApp notiert im Minus, mit -0,82 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -4,65 %. Dell Technologies Registered (C) verliert -3,98 %

Everpure Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Everpure Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Everpure Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.