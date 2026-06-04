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    Besonders beachtet!

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    Nemetschek Aktie steigt am 04.06.2026 kräftig

    Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher um +5,87 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie steigt am 04.06.2026 kräftig
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026

    Mit einer Performance von +5,87 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 65,85, mit einem Plus von +5,87 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,36 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -0,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nemetschek auf -33,80 %.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,24 %
    1 Monat -0,56 %
    3 Monate -8,36 %
    1 Jahr -49,10 %
    Stand: 04.06.2026, 11:45 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,58 Mrd. € wert.

    Nemetschek SE: KI-Disruption & ARR-Resilienz: Umsatzqualitätsprüfung; KAUFEN


    Nemetschek (NEM) befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen zwei gegensätzlichen Erzählungen: der durch KI bedingten Disruption traditioneller Software und der Widerstandsfähigkeit tief verankerter AEC-Workflows. Mit dem weitgehend abgeschlossenen Übergang zu wiederkehrenden Einnahmen steht nun die Qualität der ARR im Mittelpunkt der Debatte.

    Börsenstart Europa - 04.06. - OMX Stockholm 30 stark +1,05 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    BlackRock überschreitet 5% bei Nemetschek – Einfluss bleibt fraglich


    BlackRock meldet Schwellenberührung bei Nemetschek: Zwei aufeinanderfolgende Stimmrechtsmitteilungen der Nemetschek SE, übermittelt über den EQS‑News‑Service am 1. und 2. Juni 2026, dokumentieren eine konzerninterne Anpassung der auf BlackRock …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,44 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +5,31 %
    -0,24 %
    -0,56 %
    -8,36 %
    -49,10 %
    -17,25 %
    +5,74 %
    +242,96 %
    +1.147,62 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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