MongoDB Registered (A) Aktie gut behauptet +1,42 % - 04.06.2026

Die MongoDB Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +1,42 % auf 322,00€ zulegen. Das sind +4,50 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MongoDB Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -7,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 322,00€, mit einem Plus von +1,42 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von MongoDB Registered (A) über einen Zuwachs von +43,80 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um +10,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,50 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von MongoDB Registered (A) -12,67 % verloren.

MongoDB Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,39 % 1 Monat +36,50 % 3 Monate +43,80 % 1 Jahr +80,53 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Stand: 04.06.2026, 11:45 Uhr

Es gibt 80 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,60 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,72 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,94 %. Snowflake Registered (A) ist heute unverändert

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Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.