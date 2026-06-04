Secunet Security Networks Aktie steigt - 04.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Secunet Security Networks. Sie steigt um +1,50 % auf 203,50€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 203,50€, mit einem Plus von +1,50 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Secunet Security Networks Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,30 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -2,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Secunet Security Networks einen Anstieg von +7,23 %.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,38 % 1 Monat +7,69 % 3 Monate +5,30 % 1 Jahr -8,39 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Stand: 04.06.2026, 11:46 Uhr

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,61 %. Thales notiert im Plus, mit +1,24 %. Fortinet notiert im Minus, mit -1,04 %. Palo Alto Networks verliert -2,54 %

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Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.