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    AKTIEN IM FOKUS

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    Index-Änderungen mit begrenztem Kurseinfluss - Hochtief im Dax

    Für Sie zusammengefasst
    • Indexänderungen haben kaum Einfluss auf Kurse
    • Hochtief steigt in den Dax, Porsche SE fällt
    • Elmos Siltronic und Suss Microtec im MDax vertreten
    AKTIEN IM FOKUS - Index-Änderungen mit begrenztem Kurseinfluss - Hochtief im Dax
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anstehende Index-Änderungen haben am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf die Kurse der davon betroffenen Aktien keinen allzu starken Einfluss mehr. Überraschungen hielten sich in Grenzen, bewegt wurden die Kurse eher von anderen Gründen. Die Änderungen treten am 22. Juni in Kraft. Ausschlaggebend für Index-Auf- oder Abstiege sind die Marktkapitalisierungen von Unternehmen auf Basis des Streubesitzes sowie die Handelsumsätze.

    Die Papiere des Baukonzerns Hochtief steigen wie von Experten erwartet in den Dax auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE , die in den MDax absteigen.

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    Hochtief gaben am Donnerstag um 2 Prozent nach, haben sich aber innerhalb eines Jahres in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW. Porsche notierten zuletzt knapp im Minus.

    Dank des Booms im Halbleitersektor verteuerten sich Chipwerte in letzter Zeit deutlich. Dies trug dazu bei, dass künftig im MDax der mittelgroßen Werte die Aktien von Elmos Semiconductor , Siltronic und Suss Microtec vertreten sein werden, aus dem Nebenwerteindex SDax aufsteigend. Alle drei verloren am Donnerstag gleichwohl deutlich mit bis zu 5 Prozent, geschuldet dem insgesamt schwachen Halbleitersektor nach einem mit Enttäuschung aufgenommenen Ausblick des US-Chipriesen Broadcom bei allerdings extrem hohen Erwartungen.

    Für die Papiere der Onlineapotheke Redcare Pharmacy und des Werbevermarkters Ströer ging es im Feiertagshandel etwas nach unten. Sie müssen den MDax in Richtung SDax verlassen. Dies gilt auch für den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich , dessen Aktien zuletzt jedoch zulegten.

    Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ajx/ag

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 181 auf Tradegate (04. Juni 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -2,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,00US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 515,00US-Dollar was eine Bandbreite von -16,00 %/+46,64 % bedeutet.




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