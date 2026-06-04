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    Eisenbahn, Dotcom, KI?

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    Ray Dalio warnt: Die KI-Blase platzt genau dann, wenn alle Kasse machen wollen

    Ray Dalio sieht im KI-Boom klassische Blasenmuster. Sein Argument ist ungewohnt: Nicht schlechte Technologie bringt den Markt zu Fall, sondern ein ganz banales Problem.

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    Eisenbahn, Dotcom, KI? - Ray Dalio warnt: Die KI-Blase platzt genau dann, wenn alle Kasse machen wollen
    Foto: Laurent Gillieron - dpa

    Hedgefonds-Legende Ray Dalio schwimmt gerne gegen den Strom. Während Nvidia-Chef Jensen Huang diese Woche "wahnsinnige" Renditen für KI-Investoren versprach, saß der Bridgewater-Gründer bei Bloomberg TV und sagte das Gegenteil: Der KI-Markt zeigt alle Anzeichen einer Blase. Und die werde platzen.

    Dalios Argument ist dabei überraschend nüchtern. Es geht ihm nicht um schlechte Technologie oder falsche Versprechen. "Alle großen technologischen Umwälzungen erzeugen Blasen", sagte der 76-Jährige, dessen Vermögen auf gut 21 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Die Logik dahinter: Niemand weiß im Rennen um Marktanteile, wie viel Investition genug ist. Wer zu wenig ausgibt, verliert. Wer zu viel ausgibt, verbrennt Kapital. Alle geben also massiv aus.

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    Bridgewater schätzt, dass allein die vier Techgiganten Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft in diesem Jahr rund 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur stecken werden, nach gut 410 Milliarden im Vorjahr. 

    Das eigentliche Problem ist laut Dalio aber nicht der Ausgabenrausch selbst, sondern was danach kommt. Papierwerte steigen schnell, echtes Geld entsteht dadurch nicht automatisch. Eine Startup-Bewertung von einer Milliarde ist nichts wert, solange niemand die Anteile verkauft. Der Druck entsteht, sobald viele Anleger gleichzeitig versuchen, ihre Buchgewinne in Liquidität umzuwandeln, etwa wegen Schulden, Steuerzahlungen oder Fondsrückgaben. "Das Platzen ist die Umwandlung von Vermögen in Geld", formulierte Dalio präzise. 

    Historisch gesehen ist das kein neues Muster. Eisenbahn, Dotcom, Personal Computer: Jede Technologiewelle hatte ihre Blase. Die Technologie überlebt, viele Unternehmen verschwinden. Dalio geht davon aus, dass KI denselben Weg nimmt, und warnt, dass Anleger die unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien regelmäßig überschätzen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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