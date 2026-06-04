Diesen Dividendenkönig in spe sollten sich Anleger jetzt genauer anschauen!

Trotz fast täglicher neuer Kursrekorde im US-Technologieindex Nasdaq 100 , im japanischen Nikkei oder auch im südkoreanischen Kospi in den vergangenen Tagen und Wochen lagen große Teile des Aktienmarktes brach. Während Halbleiter- und Technologiewerte von einem Hoch zum nächsten eilten, purzelten in vielen anderen Branchen die Kurse

Jeden Tag neue Rekorde – allerdings fast nur bei Chip-Werten

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die durch den Iran-Krieg aufgeworfenen Unsicherheiten ließen Anlegerinnen und Anleger dorthin fliehen, wo die Wachstumsaussichten am deutlichsten erschienen, und das war angesichts der massiven Investitionsausgaben der Hyperscaler die Halbleiter- und KI-Infrastrukturbranche.

Viele Werte zuletzt übersehen, große Chancen jetzt bei Medtronic

Überdurchschnittlich stark betroffen von Kapitalabflüssen waren Medizintechnikunternehmen, nachdem die Branche im vergangenen Jahr noch gefragt war. Aktien wie Abbott Laboratories, Johnson & Johnson und Medtronic verzeichneten heftige Kursverluste und stürzten im Fall von Abbott Labtories sogar auf neue Mehrjahrestiefs ab.

Doch inzwischen sind die Unternehmensbewertungen hier so günstig, dass Anlegerinnen und Anleger einen Blick auf die Branche werfen sollten. Vor allem die Aktie von Medtronic macht nach starken, am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen einen guten Eindruck.

Außerdem ist das Unternehmen ein äußerst zuverlässiger Dividendenwachstumswert mit einer seit 49 Jahren anhaltenden Serie. Ein Jahr mehr und Medtronic darf sich nicht mehr nur einen Dividendenaristokrat, sondern sogar einen Dividendenkönig nennen. Gegenwärtig bietet das Unternehmen seinen Anlegerinnen und Anlegern eine Auszahlung in Höhe von 3,7 Prozent.

Wachstumserwartungen dank hoher Nachfrage klar geschlagen

Im abgelaufenen Quartal hat das auf Herzschrittmacher, Neurostimulatoren und Insulin-Geräte spezialisierte Gesundheitsunternehmen ein Umsatzwachstum von 9,9 Prozent erzielt. Mit Erlösen in Höhe von 9,81 Milliarden US-Dollar konnten die Erwartungen der Analystinnen und Analysten um 200 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Besonders stark legte das Unternehmen im Bereich von Geräten für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Krankheiten zu, wo die Erlöse um 13,8 Prozent auf knapp 3,8 Milliarden US-Dollar kletterten. Unterdurchschnittlich entwickelte sich dagegen das Geschäft mit Neurostimulatoren, wo der Umsatz um 5,0 Prozent auf 2,75 Milliarden US-Dollar stieg.

Nettogewinn legt kräftig zu, mehr Dividende für Investoren

Auf der Ertragsseite präsentierte Medtronic einen bereinigten Gewinn von 1,55 US-Dollar pro Aktie, was um einen Cent über den Schätzungen lag. Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 1,243 Milliarden US-Dollar nach 1,061 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum (+17,2 Prozent).

Der gesteigerte Gewinn soll auch Anlegerinnen und Anlegern zugutekommen. Deshalb hat der Verwaltungsrat einer weiteren Dividendenerhöhung zugestimmt. Die fiel mit einem Plus von 1,4 Prozent von 0,71 auf 0,72 US-Dollar je Aktie aber bescheiden aus vor dem Hintergrund, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in den vergangenen 10 Jahren bei 6,5 Prozent lag.

Eine stärkere Steigerung hätte sich Medtronic grundsätzlich leisten können, da die Ausschüttungsquote aktuell bei moderaten 50 Prozent liegt. Offenbar will das Management die zusätzlichen Gewinne aber für den Schuldenabbau nutzen. Die Nettoverbindlichkeiten betragen gegenwärtig 19,5 Milliarden US-Dollar oder knapp das 2-Fache des EBITDA.

Gegenbewegung nimmt Fahrt auf, Kaufsignal rückt näher

Am Markt überwiegte die Freude über die klar geschlagenen Umsatzerwartungen die Enttäuschung über die überschaubare Dividendenerhöhung. Die Aktie verzeichnete mit einem Plus von knapp 5,8 Prozent einen ihrer besten Handelstage in den vergangenen Monaten.

Am Donnerstag legte die Aktie außerdem weitere 2 Prozent zu, nach dem das Research-Haus BTIG infolge der überraschend guten Zahlen sein Urteil zur Aktie von "Halten" auf "Kaufen" angehoben hat mit einem Kursziel von 90 US-Dollar – Analyst Ryan Zimmerman bewertet die aktuelle Managementprognose für 2027 als "konservativ".

Für einen charttechnischen Befreiungsschlag genügen die jüngsten Kursgewinne allerdings noch nicht. Für ein erstes Kaufsignal nach den empfindlichen Verlusten in den vergangenen Wochen muss Medtronic die 50-Tage-Linie bei rund 81,50 US-Dollar überwinden. Die bullishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD könnten hierfür den nötigen Rückenwind liefern. Im Fall neuer Tiefs sollte jedoch die Reißleine gezogen werden.

Fazit: Starkes Gesamtpaket nicht nur für ausschüttungsorientierte Investoren

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für das kommende Geschäftsjahr ein KGVe von 13,1 zu Buche, das liegt sowohl deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 16,8 als auch unter dem Branchendurchschnitt von 16,9. Gleichzeitig sind die Dividenden- sowie die Cashflow-Rendite überdurchschnittlich hoch. Das deutet darauf hin, dass Medtronic fundamental unterbewertet ist.

Anlegerinnen und Anleger, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Dividendenwachstumswert auf dem Sprung zum Dividendenkönig sind, der mit 3,7 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Auszahlung zu einem fundamental sehr attraktiven Preis bietet, können bei Medtronic gegenwärtig nur wenig falsch machen. Dazu kommen die technischen Erholungschancen, welche neben zuverlässigen Ausschüttungen auch für Investitionsgewinne sorgen könnten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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