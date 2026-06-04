"Wir müssen Geld verdienen": TSMC prüft höhere Chippreise

"Wir beobachten weiterhin eine zunehmende Verbreitung von KI-Modellen in KI-Anwendungen für Verbraucher, Unternehmen und staatliche Stellen", sagte Wei. Dieser Trend erhöhe den Bedarf an Rechenleistung und stütze damit die Nachfrage nach modernen Halbleitern. TSMC arbeite mit Hochdruck, könne jedoch nur begrenzte Mengen produzieren.

Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, TSMC, blickt trotz steigender Kosten optimistisch auf die kommenden Jahre. Konzernchef C.C. Wei erklärte auf der Hauptversammlung im taiwanischen Hsinchu laut einem Bericht von Reuters, dass die Nachfrage nach Rechenleistung und modernen Chips durch den Boom künstlicher Intelligenz ungebrochen hoch bleibe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen

Auf die Frage nach möglichen Preissteigerungen für Kunden antwortete Wei überraschend offen: "Das würde ich gerne machen. Wir müssen ja noch Geld verdienen."

Gleichzeitig betonte er, dass TSMC keine kurzfristigen Preissprünge plane. "Wir wollen die Preise nicht plötzlich erhöhen, wie es die Speicherhersteller tun. Das ist nicht nachhaltig." Das Unternehmen setze stattdessen "auf eine langfristige und nachhaltige Geschäftstätigkeit".

TSMC ist ein zentraler Zulieferer für Unternehmen wie Nvidia und Apple und nimmt eine Schlüsselrolle in der globalen KI-Lieferkette ein.

Milliardeninvestitionen in den USA

Der Konzern investiert derzeit 165 Milliarden US-Dollar in neue Produktionsstandorte im US-Bundesstaat Arizona. Wei sagte, die dort gesicherten Grundstücke sollten für die nächsten 10 Jahre ausreichend sein.

Dennoch werde es "sehr lange dauern", bis die Nachfrage amerikanischer Kunden vollständig durch die US-Produktion gedeckt werden könne. Einen konkreten Zeitrahmen nannte er nicht.

Hightech-Maschinen noch zu teuer

Auch zur nächsten Generation der Lithografietechnik von ASML äußerte sich Wei. TSMC habe bereits High-NA-EUV-Anlagen (hochmoderne Lithografie-Systeme zur Herstellung besonders leistungsfähiger Computerchips) des niederländischen Herstellers gekauft und nutze sie für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

Für die Serienfertigung seien die Maschinen derzeit jedoch noch zu kostspielig. "Wir benötigen es derzeit nicht für die Produktion, da die Kosten noch etwas hoch sind", sagte Wei. Erst wenn die Wirtschaftlichkeit stimme, werde TSMC die Technologie im großen Maßstab einsetzen.

Mitarbeiter sollen vom Boom profitieren

Angesichts wachsender Diskussionen über die Verteilung der Gewinne in der Technologiebranche verwies Wei auf steigende Mitarbeiterbeteiligungen. Die Gewinnbeteiligung der Beschäftigten sei von 2023 auf 2024 um rund 30 Prozent gestiegen und habe von 2024 auf 2025 erneut um etwa 30 Prozent zugelegt.

"Wir sind zuversichtlich, dass sie im Jahr 2026 um weitere 30 % steigen wird.", sagte Wei. Eine Obergrenze für dieses Wachstum gebe es nicht.

Roboter und autonome Fahrzeuge als nächste Chance

Für die Zeit nach dem aktuellen KI-Boom sieht Wei weiteres Potenzial in autonomen Fahrzeugen und Robotik. Diese Bereiche könnten sich langfristig zu wichtigen Wachstumstreibern entwickeln.

Taiwan bleibe dabei das Herzstück des Unternehmens. Dort befänden sich die wichtigsten Talente, die zentrale Forschung und Entwicklung sowie die größte Produktionsbasis des Konzerns.

Bereits im April hatte TSMC seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben und höhere Investitionen angekündigt, um die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Chips bedienen zu können.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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