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Marvell Technology Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 04.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Marvell Technology Aktie bisher Verluste von -5,69 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.
Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.
Marvell Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Mit einer Performance von -5,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,16 %, geht es heute bei der Marvell Technology Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Marvell Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +285,43 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um +54,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +79,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +249,04 % gewonnen.
Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+54,12 %
|1 Monat
|+79,35 %
|3 Monate
|+285,43 %
|1 Jahr
|+364,29 %
Informationen zur Marvell Technology Aktie
Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 212,76 Mrd. € wert.
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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.