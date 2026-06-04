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Super Micro Computer Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 04.06.2026
Am heutigen Handelstag muss die Super Micro Computer Aktie bisher Verluste von -5,96 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.
Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.
Super Micro Computer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.06.2026
Am heutigen Handelstag musste die Super Micro Computer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,96 % im Minus. Die Talfahrt der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 38,48€, mit einem Minus von -5,96 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Super Micro Computer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +50,73 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +23,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +67,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Super Micro Computer +54,41 % gewonnen.
Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+23,33 %
|1 Monat
|+67,61 %
|3 Monate
|+50,73 %
|1 Jahr
|+2,70 %
Informationen zur Super Micro Computer Aktie
Es gibt 601 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,14 Mrd. € wert.
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Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.