ATOSS Software - Aktie zieht deutlich an - 04.06.2026

Die ATOSS Software Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,85 % auf 81,00€ zulegen. Das sind +3,75 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ATOSS Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 81,00€, mit einem Plus von +4,85 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei ATOSS Software konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,90 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die ATOSS Software Aktie damit um +1,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ATOSS Software einen Rückgang von -32,83 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,38 % 1 Monat -0,52 % 3 Monate -10,90 % 1 Jahr -42,57 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 04.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ATOSS Software

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,86 %. SAP notiert im Plus, mit +4,53 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +2,02 %.

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Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.