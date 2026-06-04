Orangetheory Fitness kündigt Expansion nach Italien an

BOCA RATON, Fla. und WOODBURY, Minn. und ROME, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Purpose Brands, das weltweit größte und vertrauenswürdigste Portfolio von Fitness-, Gesundheits- und Wellness-Franchisemarken, gab heute bekannt, dass sich Icon Palestre, ein italienisches Fitnessmanagement-Unternehmen unter der Leitung von CEO Felice Orsinetti, die Franchiserechte gesichert hat, um in den nächsten vier Jahren vier Orangetheory Fitness (OTF)-Studios im Großraum Rom zu eröffnen. Die Vereinbarung markiert die Einführung von Orangetheory auf dem italienischen Markt.

Der führende Studio-Fitnessanbieter im Besitz von Purpose Brands betritt zum ersten Mal den italienischen Markt und führt neue Studioformate und eine Partnerschaft mit einem lokalen Anbieter ein

Die Studios in Rom werden eine neue Konfiguration aufweisen, einschließlich einer kleineren Grundfläche und eines optimierten Geräteangebots. Der Größenunterschied ermöglicht es Orangetheory, in Gebieten mit begrenzten Immobilienmöglichkeiten zu wachsen, ohne die für OTF charakteristische Mischung aus Kraft- und Cardio-Kursen zu verändern. Die vier Studios werden zu den ersten dieses Formats im Orangetheory-System gehören, das weltweit nach Bedarf verfügbar ist. Der italienische High-End-Fitnesshersteller Technogym wird einen Teil der Kraftgeräte liefern.

„Wir freuen uns sehr, Orangetheory Fitness auf dem wachsenden italienischen Fitnessmarkt einzuführen", sagte Tom Leverton, Chief Executive Officer von Purpose Brands. „Unsere größte Priorität für 2026 ist das Wachstum von Orangetheory, sowohl in den USA als auch international. Mit der Expansion nach Japan und in den Golf-Kooperationsrat zu Beginn dieses Jahres und nun nach Italien ist OTF in der Lage, sein globales Wachstum zu beschleunigen und die steigende Verbrauchernachfrage weltweit zu befriedigen."

Sander van den Born, Chief International Officer, Purpose Brands, sagte: „Orangetheory nach Rom zu bringen, ist ein aufregender Meilenstein. Der allgemeine Aufstieg von ganzheitlicher Gesundheit und funktionellem Training mit Programmen wie HYROX zeigt uns, dass der italienische Verbraucher bereit ist für das, was OTF bietet. Das kleinere Studioformat ist ein Vorteil für Franchisenehmer: Es eröffnet Standorte, die vorher nicht möglich gewesen wären, und reduziert die Investitionskosten erheblich. Und die Partnerschaft mit Technogym, einer der angesehensten Fitnessmarken Italiens, spiegelt unser Engagement für den Aufbau starker lokaler Partnerschaften wider".