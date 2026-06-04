PTX Metals bohrt auf hochgradigem Goldziel Ronda

Die Bohrer drehen sich wieder südlich von Timmins: PTX Metals (TSXV: PTX; FSE: 9PX) hat auf dem Shining Tree-Projekt eine neue Explorationsphase eingeläutet. Im Fokus des ersten Diamantbohrprogramms steht das Ronda Target – ein priorisiertes Ziel innerhalb eines gewaltigen mineralisierten Korridors im renommierten Goldgürtel von Ontario.

Auf der Jagd nach der Tiefe: Das Ronda Target

Die Erwartungen an das 1.250 Meter umfassende Phase-1-Programm (sechs Bohrlöcher) sind hoch. Die Bohrungen sollen klären, ob sich die teils spektakulären Oberflächenfunde in die Tiefe und entlang des Streichens fortsetzen.

Ein Schürfgrabenprogramm aus dem Jahr 2024 lieferte hier exzellente Vorgaben: PTX Metals stieß auf bis zu 60,30 g/t Gold über 1,0 Meter. Kontinuierliche Schlitzproben (subparallel zum mineralisierten Korridor) ergaben zudem durchschnittlich 9,0 g/t Gold über eine beachtliche Länge von 16,0 Metern.

Das Bohrgebiet ist dabei kein unbeschriebenes Blatt, denn es umschließt die historische Untertage-Mine Ronda. Seit PTX die Oberflächenrechte von Alamos Gold erwarb, blieb das Areal weitgehend unangetastet. Die aktuellen Bohrungen sollen nun ein klares Bild dieses potenziell weitreichenden Systems liefern.

Distrikt-Potenzial an einer geologischen Lebensader

Das Shining Tree Projekt liegt strategisch günstig im südlichen Abitibi-Grünsteingürtel. PTX Metals exploriert hier einen aufstrebenden Korridor von Distrikt-Größe, der nicht nur für Gold, sondern auch für Basismetalle bekannt ist. So belegen historische Entdeckungen auf dem Gelände Kupfergehalte von 3,93 Prozent gepaart mit 71,2 g/t Silber.

Das geologische Herzstück der Liegenschaft ist die sogenannte Ridout-Tyrrell Deformation Zone (RTDZ). Diese regionale Bruchzone ist ein bekannter Treiber für bedeutende Goldlagerstätten im Distrikt, darunter Juby und die benachbarten Cote Gold Mines. Nach intensiven geologischen Kartierungen und Strukturanalysen in den vergangenen Jahren sieht CEO Greg Ferron genau hier den Hebel: Eine erstklassige Infrastruktur paart sich mit hoher regionaler Explorationsaktivität und einer Vielzahl ungetesteter Zielgebiete auf der eigenen Liegenschaft.

Zweigleisige Strategie füllt die Newspipeline

Um das Potenzial des großen RTDZ-Korridors voll auszuschöpfen, belässt es PTX Metals nicht bei den Tiefenbohrungen. Parallel startet ein umfassendes Bodenprobenprogramm mit rund 1.000 Proben auf vier neu identifizierten Zielen.

Die jüngst durch Holzfällerstraßen deutlich verbesserte Infrastruktur im Northwestern Target kommt dem Team dabei zugute. Gemeinsam mit dem Zielgebiet R-Break Ext konzentrieren sich die Probenahmen auf den interpretierten Hauptbruch und die Abzweigungen der RTDZ. Ziel ist es, mineralisierte Zonen systematisch einzugrenzen und die nächsten hochkarätigen Bohrziele zu definieren.

Für Investoren bedeutet das: PTX Metals liefert in den kommenden Wochen kontinuierlichen Newsflow – einerseits durch harte Bohrfakten vom hochgradigen Ronda Target, andererseits durch die Entwicklung einer starken Pipeline im restlichen Shining Tree-Projekt.

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