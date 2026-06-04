GOLDMAN SACHS stuft Inditex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards lobte am Mittwochnachmittag nach den Geschäftszahlen die disziplinierte Umsetzung des Geschäftsmodells und den strukturellen Vorteil in der Lieferkette. Beides münde dann in überlegenes Wachstum./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 54,30EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,00 € , was eine Steigerung von +14,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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