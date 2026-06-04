GOLDMAN SACHS stuft Inditex auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards lobte am Mittwochnachmittag nach den Geschäftszahlen die disziplinierte Umsetzung des Geschäftsmodells und den strukturellen Vorteil in der Lieferkette. Beides münde dann in überlegenes Wachstum./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 54,30EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Edwards
Analysiertes Unternehmen: Inditex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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