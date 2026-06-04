GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 263 auf 305 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform sei einer der rasantesten Marktstarts der Dekade gewesen, schrieb James Quigley am Mittwoch. Schon in ihrem ersten Quartal habe sie 1,3 Millionen Verschreibungen erreicht und im zweiten nun noch einmal 1,1 Millionen innerhalb der ersten sechs Wochen. Damit habe sich die Wettbewerbsfähigkeit von Wegovy insgesamt klar verbessert. Quigley will die Dynamik genau im Auge behalten, denn sie könnte dazu führen, dass er auch die Aktie der Dänen optimistischer einschätzt./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 36,83EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 263

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 305,00 € , was eine Steigerung von +727,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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