OECD warnt vor Überkapazitäten im Stahlsektor
- OECD warnt vor weltweiter Stahlüberkapazität
- China erhöht Subventionen und exportiert viel Stahl
- OECD fordert gleiche Wettbewerbsregeln weltweit
PARIS (dpa-AFX) - Die Industriestaatenorganisation OECD warnt vor einer Belastung der Weltmärkte durch Überkapazitäten im Stahlsektor. Wie es in einem Bericht der in Paris ansässigen Organisation heißt, steigen diese Überkapazitäten global weiter an. Zurückzuführen sei das auf stärkere Subventionen in einigen Volkswirtschaften außerhalb der OECD, etwa in China.
Im vergangenen Jahr exportierten chinesische Hersteller demnach 131 Millionen Tonnen Stahl und damit mehr als im gleichen Jahr insgesamt in der Europäischen Union produziert wurden. Chinesische Hersteller erhielten deutlich höhere Subventionen als Produzenten in anderen Ländern, so der Bericht. Die OECD vermutet, dass die Überkapazitäten weltweit bis 2028 bei 745 Millionen Tonnen liegen werden. Das wären gut 300 Millionen Tonnen mehr, als derzeit überhaupt im OECD-Raum an Stahl produziert werde.
OECD-Chef Mathias Cormann forderte eine stärkere internationale Zusammenarbeit und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Stahlhersteller. "Stahlüberkapazitäten werfen für alle Probleme auf. Sie verzerren globale Märkte, belasten die wirtschaftliche Sicherheit und Widerstandsfähigkeit und schaffen Negativanreize für Innovation und Nachhaltigkeit."/rbo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 65,55 auf Tradegate (04. Juni 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
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ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -15,04 %/+18,95 % bedeutet.
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Wenn die Abspaltung genauso abläuft wie bei TKMS wäre ich mehr als zu zufrieden.
Eine zweite Runde wäre dann ein weiterer Erfolg in die Investition mit ThyssenKrupp.
Wenn dann noch die Stahlsparte jetzt in Eigenrgegie erfolgreich saniert wird, sollte der Kurs endlich wider durch die Decke gehen ( das mit der Decke war ein kleines bisschen viel Phantasie, aber deswegen sind wir ja hier) 🤗
Mir reicht der Kursanstieg.