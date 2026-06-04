OECD warnt vor Überkapazitäten im Stahlsektor

OECD-Chef Mathias Cormann forderte eine stärkere internationale Zusammenarbeit und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Stahlhersteller. "Stahlüberkapazitäten werfen für alle Probleme auf. Sie verzerren globale Märkte, belasten die wirtschaftliche Sicherheit und Widerstandsfähigkeit und schaffen Negativanreize für Innovation und Nachhaltigkeit."/rbo/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 65,55 auf Tradegate (04. Juni 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +9,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,47 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -15,04 %/+18,95 % bedeutet.