GOLDMAN SACHS stuft ALSTOM auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 18,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Daniela Costa überprüfte ihre Bewertung des Bahntechnikkonzerns "durch die Discounted-Cashflow-Linse". Dabei werden künftige Barmittelzuflüsse abgezinst. Sie monierte die extrem geringe Cashflow-Rendite der Franzosen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 18:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 17,09EUR auf Tradegate (04. Juni 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 16,50

Kursziel alt: 18,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,50 € , was einem Rückgang von -4,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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