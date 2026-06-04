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    Aktien Europa

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    EuroStoxx wieder moderat im Plus - Lage in Nahost undurchsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten
    • SMI legt 0,5 Prozent zu während FTSE 100 sinkt
    • ASML Infineon und STMicro fallen zwei bis fünf Prozent
    Aktien Europa - EuroStoxx wieder moderat im Plus - Lage in Nahost undurchsichtig
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Der Leitindex der Eurozone legte am Mittag um 0,3 Prozent auf 6.071 Punkte zu.

    Der Londoner FTSE 100 sank um 0,4 Prozent auf 10.293 Punkte. Für den Züricher SMI wiederum ging es um 0,5 Prozent auf 13.282 Punkte bergauf.

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    Die Lage im Nahen Osten blieb derweil undurchsichtig. So haben sich Israel und der Libanon nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Doch bereits am Morgen gab es neue libanesische Berichte über gezielte Drohnenangriffe der israelischen Armee im Südlibanon.

    Mit Blick auf einzelne Sektoren taten sich nach der jüngsten Rally rund um Künstliche Intelligenz Halbleiterwerte schwer. Am Vorabend konnte der US-Technologieindex Nasdaq 100 seinen Höchststand nicht halten und schloss am Ende im Minus. Nachbörslich hielt dann der Ausblick des KI-Riesen Broadcom den extrem hohen Erwartungen nicht ganz Stand.

    Entsprechend ließen Europas Highflyer ASML , Infineon und STMicro Federn. Die Papiere fielen zwischen zwei und fünf Prozent. ASML war tags zuvor zur wertvollsten Aktie Europas aller Zeiten avanciert.

    In Paris zogen die Anteilsscheine des Spirituosenherstellers Remy Cointreau nach der Präsentation der Jahresbilanz um gut zehn Prozent an. Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan lobte die Ergebnisse und rechnet mit einem Anstieg der Markterwartungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Auch der Ausblick sei ermutigend mit der erwarteten Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum aus eigener Kraft.

    Für die Papiere von Universal Music (UMG) ging es in Amsterdam um fast sieben Prozent nach unten. Die vom US-Investor Bill Ackman geführte Pershing Square Capital verkaufte ihre Beteiligung an dem Musikunternehmen. Zuvor hatte dieses ein Übernahmeangebot des Hedgefonds-Milliardärs abgelehnt./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 84,18 auf Tradegate (04. Juni 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um -2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 465,00US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 4 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 515,00US-Dollar was eine Bandbreite von -16,34 %/+46,06 % bedeutet.




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