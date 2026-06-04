Kissigs Börsengschichte(n): Am 04.06.1999 schuf die Deutsche Bank mit der Übernahme der US-Investmentbank Bankers Trust die größte Bank der Welt - und übernahm sich
Am 04.06.1999 übernahm die Deutsche Bank die US-Investmentbank Bankers Trust und vollzog damit einen Meilenstein der internationalen Finanzgeschichte. Mit einem Kaufpreis von rund 10 Milliarden Dollar handelte es sich um die bis dahin größte grenzüberschreitende Bankenübernahme der Geschichte und gemessen an der gemeinsamen Bilanzsumme entstand damals die größte Bank der Welt.
Die Transaktion symbolisierte die Hoffnungen einer Epoche, in der Globalisierung, Deregulierung und technologische Innovation die Finanzmärkte tiefgreifend veränderten. Und doch legte sie auch den Grundstein für das spätere Scheitern der Deutschen Bank und den steilen Abstieg von Deutschlands größter Bank.
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