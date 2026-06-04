Kissigs Börsengschichte(n): Am 04.06.1999 schuf die Deutsche Bank mit der Übernahme der US-Investmentbank Bankers Trust die größte Bank der Welt - und übernahm sich

Am 04.06.1999 übernahm die Deutsche Bank die US-Investmentbank Bankers Trust und vollzog damit einen Meilenstein der internationalen Finanzgeschichte. Mit einem Kaufpreis von rund 10 Milliarden Dollar handelte es sich um die bis dahin größte …



