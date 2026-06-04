Silber mit Rally: +1,01 % in 24h auf 73,45 USD

+1,01 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,56 % 1 Monat -3,74 % 3 Monate -11,40 % 1 Jahr +110,69 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 73,45. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,81265USD. Heute, bei 73,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.084,41USD geworden – ein Plus von +208,44 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Fachargumente nennen technischen/fundamentalen Druck auf Silber. Kurs der letzten 14 Tage um 70–75 USD, Unterstützung 71–74 USD. Möglicher Ausbruch bei 80–82 USD, Widerstand bei 90 USD; weiterer Anstieg bei starkem physischem Nachfragedruck möglich. Open-Interest hoch, doch kein automatischer Engpass; Juni/Juli-Liefermonat könnte Katalysator sein.