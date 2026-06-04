Silberpreis
Silber mit Rally: +1,01 % in 24h auf 73,45 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,01 % bei 73,45 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,56 %
|1 Monat
|-3,74 %
|3 Monate
|-11,40 %
|1 Jahr
|+110,69 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,81265USD. Heute, bei 73,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.084,41USD geworden – ein Plus von +208,44 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Fachargumente nennen technischen/fundamentalen Druck auf Silber. Kurs der letzten 14 Tage um 70–75 USD, Unterstützung 71–74 USD. Möglicher Ausbruch bei 80–82 USD, Widerstand bei 90 USD; weiterer Anstieg bei starkem physischem Nachfragedruck möglich. Open-Interest hoch, doch kein automatischer Engpass; Juni/Juli-Liefermonat könnte Katalysator sein.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|351,00EUR
|+0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,53EUR
|+0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|252,44EUR
|+0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|378,10EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|97,73EUR
|+1,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|590,50EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|367,98EUR
|+0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,54EUR
|+0,20 %
|Long
|1
|0,00
|123,92EUR
|+0,43 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,360EUR
|-0,75 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.