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    Silberpreis

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    Silber mit Rally: +1,01 % in 24h auf 73,45 USD

    Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,01 % bei 73,45 USD.

    Silberpreis - Silber mit Rally: +1,01 % in 24h auf 73,45 USD
    Foto:
    Mit einem Plus von +1,01 % klettert der Silberpreis auf 73,45USD. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,56 %
    1 Monat -3,74 %
    3 Monate -11,40 %
    1 Jahr +110,69 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,81265USD. Heute, bei 73,45USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.084,41USD geworden – ein Plus von +208,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Fachargumente nennen technischen/fundamentalen Druck auf Silber. Kurs der letzten 14 Tage um 70–75 USD, Unterstützung 71–74 USD. Möglicher Ausbruch bei 80–82 USD, Widerstand bei 90 USD; weiterer Anstieg bei starkem physischem Nachfragedruck möglich. Open-Interest hoch, doch kein automatischer Engpass; Juni/Juli-Liefermonat könnte Katalysator sein.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 351,00EUR +0,44 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 123,53EUR +0,38 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 252,44EUR +0,56 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 378,10EUR +0,39 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 97,73EUR +1,19 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 590,50EUR +0,31 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 367,98EUR +0,35 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 74,54EUR +0,20 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 123,92EUR +0,43 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,360EUR -0,75 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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